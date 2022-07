Nick Jonas e Glen Powell nel cast della buddy comedy Amazon Studios Foreign Relations

Una conferma per il cast della buddy comedy Foreign Relations, prodotta dagli Amazon Studios: parliamo infatti di Nick Jonas, già nel cast di Jumanjii, e di Glen Powell, visto di recente in Top Gun: Maverick.

Chaos Walking: Nick Jonas in una scena del film

Secondo quanto riportato da Deadline, Nick Jonas e Glen Powell avrebbero firmato il contratto per partecipare alla lavorazione di Foreign Relations, di cui al momento non si sa molto. Le uniche informazioni che abbiamo sul film indicano che sarà un buddy movie, ovvero una commedia che vede al centro della trama una coppia di amici, e che diretto da Kat Coiro da una sceneggiatura scritta da Charlie Kesslering.

Jersey Boys: Nick Jonas in trattative per il ruolo di Frankie Valli in una nuova versione del musical

Nick Jonas si sta facendo nel mondo del cinema con ruoli azzeccati. Lo abbiamo visto in film come Jumanji - Benvenuti nella giungla, Jumanji - The Next Level, Midway e Chaos Walking. Prossimamente sarà nel cast del musical Jersey Boys Live!.

Glen Powell è conosciuto per la sua partecipazione al successo Top Gun: Maverick, che ha superato il miliardo di dollari al botteghino, ma anche per titoli come Il diritto di contare, la serie Scream Queens e tanti altri.