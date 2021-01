Jersey Boys: Nick Jonas in trattative per il ruolo di Frankie Valli in una nuova versione del musical

Nuovi rumors rivelano che la star Nick Jonas è in trattative per partecipare a Jersey Boys, una nuova versione in streaming del musical vincitore del Tony Award.

Nick Jonas è in trattative per interpretare Frankie Valli nella nuova versione in streaming del musical di Broadway Jersey Boys, che ha esordito nel 2005 e ha vinto un Tony Award come miglior musical.

A quanto pare, Nick Jonas potrebbe partecipare nei panni di Frankie Valli, cantante del gruppo rock'n roll degli anni '60 The Four Seasons, band protagonista della storia raccontata nel musical. In Jersey Boys, Nick Jonas interpreterà il catalogo di canzoni che Frankie Valli e il suo gruppo hanno realizzato, in uno spettacolo che ripercorre le sue origini da Newark ai vertici delle classifiche negli anni '60.

L'evento sarà prodotto dalla Bohemian Rhapsody di Graham King insieme ai produttori di Broadway originali, Frankie Valli e Bob Gaudio. Non si sa ancora dove la nuova versione di Jersey Boys sarà lanciata, nessuna piattaforma streaming ha ancora ufficializzato questo evento.

Non sarebbe la sua prima volta a Broadway per Nick Jonas: il musicista e cantante dei Jonas Brothers, infatti, ha fatto il suo debutto nel revival di How to Succeed In Business Without Really Trying, musical di Frank Loesser scritto da Abe Burrows, Jack Weinstock e Willie Gilbert. Inolte ha partecipato al concerto per il 25° anniversario di Les Miserables.