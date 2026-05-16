Glen Powell e i tanti impegni sul set: "Non sono esausto, amo lavorare!"

L'attore, star della serie Chad Powers, ha raccontato in che modo sta affrontando un periodo molto impegnativo della sua carriera.

Glen Powell sta vivendo un periodo della sua carriera ricco di impegni e, durante la promozione della serie Chad Powers, ha spiegato che non è stanco, nonostante i suoi fan si preoccupino per lui.

Durante un'intervista rilasciata a Variety, l'attore ha spiegato il suo approccio al lavoro e perché ha amato particolarmente il nuovo show in cui interpreta un giocatore di football.

L'approccio al lavoro di Powell

Parlando al podcast Awards Circuit, Glen Powell ha raccontato: "Trovo che la dedizione al lavoro sia una qualità che ammiro molto nei miei colleghi e nelle altre persone".

L'attore ha quindi proseguito spiegando: "L'etica del lavoro è fondamentale, soprattutto quando si è su un set cinematografico e ci sono tutte queste persone che investono in un progetto. Adoro questa qualità. Allo stesso tempo, credo che la gente sia preoccupata per me. Ma sto bene. Mi sto divertendo un mondo".

Glen ritornerà presto sugli schermi

Il ritorno sugli schermi con Chad Powers

Il recente progetto della star del cinema è la serie Chad Powers, che ha ideato insieme allo sceneggiatore Michael Waldron e di cui potete leggere la nostra recensione.

Al centro della trama c'è Russ Holliday, un quarterback promettente la cui carriera universitaria viene compromessa da un episodio controverso. Determinato a non rinunciare al football, Russ si reinventa con una nuova identità: diventa il simpatico Chad Powers e si unisce a una squadra in difficoltà del sud degli Stati Uniti. Da qui parte una catena di equivoci, travestimenti e momenti esilaranti che mettono alla prova non solo il suo talento, ma anche la sua capacità di mantenere il segreto.

Glen ha raccontato: "Ho avuto la possibilità di co-creare una serie con uno dei miei migliori amici e di vivere in un mondo che amo davvero. Chiunque mi conosca sa che sono un grande appassionato di football universitario. Ho la possibilità di lavorare con un cast stellare, composto da alcuni degli attori più talentuosi di Hollywood, e mi diverto moltissimo".

L'opportunità di lavorare con un team così affiatato ha permesso a Powell di avvicinarsi al progetto con un approccio sereno: "Non mi sento affatto esausto. Posso fare tutto questo, e i miei amici e la mia famiglia vengono a trovarmi sul set, quindi non sento di perdermi nulla. Ora mi prenderò una piccola pausa, ma non perché sono esausto. Non lavoro tanto per lavorare, ma perché amo tutto ciò che mi sta a cuore".