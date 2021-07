Nicholas Hoult nel cast di The Menu accanto ad Anya Taylor-Joy

L'attore Nicholas Hoult sarà uno dei protagonisti di The Menu, una commedia dark diretta da Mark Mylod con star Anya Taylor-Joy.

Il progetto potrà inoltre contare sul sostegno di Adam McKay e Betsy Koch, coinvolti come produttori tramite la Hyerobject Industries.

Il thriller psicologico è ambientato nell'eccentrico mondo culinario e al centro della trama ci sarà una giovane coppia che fa visita a un ristorante esclusivo su un'isola remota dove un acclamato chef ha preparato un incredibile menu di degustazione.

La sceneggiatura di The Menu è stata firmata da Will Tracy e Seth Reiss.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli riguardanti i personaggi affidati ad Anya Taylor-Joy e a Nicholas Hoult. Nel cast ci sarà anche Hong Chau.

Hoult, prossimamente, tornerà sugli schermi con la seconda stagione della serie The Great, l'irriverente comedy di Tony McNamara di cui è uno dei protagonisti e produttori. Per la sua interpretazione di Peter nel progetto ispirato alla vita di Caterina la Grande, Nicholas ha ricevuto nomination a premi prestigiosi come Golden Globe, Screen Actors Guild e Critics Choice Award.