True Detective 4, Nic Pizzolatto:'Si pensa alla critica ad uno show come ad un male hitleriano da sconfiggere'

Continua la faida tra il nuovo e il vecchio corso di True Detective. Il creatore della serie HBO Nic Pizzolatto ha pubblicato un bizzarro post su Instagram in seguito alle discussioni circa il finale della quarta stagione dello show, alla quale non ha lavorato.

La pagina social dell'autore era stata bersagliata da commenti negativi e critiche anche sotto a post che non avevano nulla a che fare con la serie. Pizzolatto ha deciso di creare un post unico nel quale gli utenti potranno concentrare le proprie critiche, senza rinunciare ad un pizzico di ironia.

Il post per True Detective

"Questo è il post per tutti i vostri commenti critici/di supporto/controversi su True Detective e sulla pura degenerazione morale e misoginia di chiunque non l'abbia trovato buono. Spostiamo queste diatribe dai miei post riguardanti mia moglie, vero amore, e la morte di mio padre, ok?".

Il post di Nic Pizzolatto prosegue:"Direi 'rimanete civili' ma ovviamente la civiltà non ha posto quando la critica ad uno show tv è come un male hitleriano che deve essere annientato. Quindi, procedete pure. La satira è ben accetta, e cercate di passare una buona giornata".

Nei giorni scorsi, dopo la ricondivisione di alcuni post negativi nei confronti di True Detective 4 da parte di Pizzolatto, Kali Reis, co-star della quarta stagione ha attaccato duramente il creatore dello show.