Dopo True Detective, Nic Pizzolatto arriva su Netflix con l'adattamento di questo autore best seller

Dopo aver lavorato alla mitica serie HBO, Pizzolatto sta tornando con un nuovo film scritto per la piattaforma digitale di Ted Sarandos e tratto dal prossimo romanzo di Brad Thor

Netflix sta procedendo con l'adattamento cinematografico di Cold Zero, romanzo crime di prossima pubblicazione scritto dall'autore di best seller Brad Thor.

Il progetto sarà adattato da Nic Pizzolatto, il creatore di True Detective. Peter Berg produrrà il film attraverso la sua Film 44 insieme a Ezra Emanuel. Thor sarà anche produttore esecutivo del film, insieme a Elizabeth Rogers.

Alcune fonti interne sostengono che i dirigenti di Netflix siano rimasti molto colpiti dal romanzo e abbiano colto al volo l'opportunità di adattarlo, chiamando uno degli autori più apprezzati degli ultimi anni (Pizzolatto).

Cosa racconta il romanzo Cold Zero?

Il romanzo, che verrà pubblicato il 10 febbraio 2026, parla delle conseguenze di un incidente aereo vicino al Polo Nord. I passeggeri sopravvissuti devono ora affrontare l'ambiente ostile in cui si trovano intrappolati.

Inoltre, non sanno che l'aereo trasportava una tecnologia top secret avanzata che preoccupa molto i leader mondiali, soprattutto ora che non si sa dove si trovi.

Berg è noto per il suo lavoro in serie acclamate dalla critica come Friday Night Lights, The Leftovers, Ballers, Painkiller e American Primeval. Quest'ultima è rimasta per quattro settimane nella classifica globale delle 10 serie TV più viste su Netflix. Ha anche diretto film come Patriots Day, Deepwater Horizon e Lone Survivor.

True Detective: Woody Harrelson insieme a Matthew McConaughey nell'episodio The Long Bright Dark

Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey ancora insieme

Sebbene sia senza dubbio più conosciuto per aver creato True Detective, Pizzolatto ha ampliato i propri orizzonti. Recentemente ha sviluppato una serie Netflix con Matthew McConaughey e Cole Hauser.

Il progetto, di cui non è stato svelato il titolo ufficiale potrà contare inoltre sulla produzione di Skydance Sports, dettaglio che fa quindi presupporre una storia ambientata nel mondo dello sport. Inoltre, ha anche diretto, scritto e prodotto un film intitolato Easy's Waltz, che ha debuttato al Toronto Film Festival lo scorso anno.