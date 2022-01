Next Goal Wins: Will Arnett rimpiazza Armie Hammer nel film di Taika Waititi

Will Arnett sostituirà Armie Hammer e affiancherà Michael Fassbender nel nuovo film di Taika Waititi, Next Goal Wins, pellicola calcistica tratta da una storia vera.

Will Arnett è stato chiamato a sostituire Armie Hammer nel nuovo film di Taika Waititi, Next Goal Wins. Le accuse di aggressione e molestie sessuali mosse contro Hammer hanno determinato il suo allontanamento da Hollywood e un lungo periodo in un centro di riabilitazione da cui è uscito da poco.

L'originale Next Goal Wins, documentario del 2014, ricostruisce la storia dell'allenatore di calcio olandese Thomas Rongen, che assume l'impossibile (o quasi) incarico di trasformare la squadra di calcio delle Samoa americane da perdenti perenni in vincitori. Andy Serkis e la sua Imaginarium hanno acquisito i diritti del film nel 2015, affidando la regia del progetto ispirato a una storia vera a Taika Waititi che ha firmato la sceneggiatura con Iain Morris.

Michael Fassbender interpreterà Rongen nella versione romanzata della storia di Waititi, mentre Armie Hammer avrebbe dovuto vestire i panni di un dirigente della Football Federation American Samoa in quello che viene descritto come un cameo. Al suo posto è in arrivo Will Arnett, che vedremo in una versione ampliata del ruolo.

Fanno parte del ricco cast anche Elizabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House, Kaimana, Chris Alosio, Rhys Darby e Angus Sampson.