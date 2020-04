New Mutants: il film sui giovani X-Men è rimasto senza data di uscita

New Mutants, che avrebbe dovuto debuttare nelle sale ad aprile, è attualmente senza data di uscita, nonostante Disney abbia annunciato molti cambiamenti e spostamenti nel proprio listino dei prossimi mesi e persino delle annate 2021-2022.

I fan hanno notato la strana situazione e già molte persone si stanno chiedendo se questo anticipi l'annuncio di un debutto su Disney+, direttamente all'interno del catalogo della piattaforma di streaming.

Il progetto dedicato alle avventure di una nuova generazione di X-Men ha subito molti posticipi e ha dovuto superare molti ostacoli prima di approdare finalmente nel listino della Disney dopo l'acquisizione di 20th Century Fox.

The New Mutants è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

New Mutants: una maledizione incombe sul film, secondo i fan