The New Mutants, il regista torna sul flop del cinecomic: "Fu un'esperienza traumatica"

La produzione del cinecomic nel cui cast c'erano Anya Taylor-Joy e Maisie Williams de Il Trono di Spade, fu davvero travagliata e la sua distribuzione affrontò diversi rinvii che ne minarono il successo al box-office

Il regista Josh Boone è tornato a parlare di The New Mutants, il film che avrebbe dovuto rilanciare l'universo degli X-Men in chiave horror, ma che si è trasformato in un'esperienza tutt'altro che positiva.

A distanza di anni dall'uscita, Boone ha descritto la lavorazione del film come "profondamente traumatica" e ha dichiarato di non voler mai più avere a che fare con progetti legati ai supereroi Marvel.

Durante un'intervista concessa per promuovere il suo nuovo film Regretting You, Boone ha ripercorso la travagliata produzione di The New Mutants, ricordando le difficoltà affrontate durante le riprese e i numerosi ostacoli che ne hanno segnato la realizzazione. Il film, originariamente sviluppato dalla 20th Century Fox, è infatti passato di mano in seguito all'acquisizione dello studio da parte di Disney, un cambiamento che ha avuto pesanti conseguenze sul progetto.

The New Mutants: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt in una scena del film

Gli ostacoli della produzione: l'acquisizione della Disney e la pandemia

"È stato tutto molto difficile, davvero traumatico", ha raccontato Boone. "Lo studio è stato venduto mentre stavamo ancora girando, poi è arrivata la pandemia proprio quando avevano deciso di far uscire il film. È stato un periodo assurdo. Mi sono divertito con il cast, che adoro, ma l'esperienza in sé è stata lunghissima e alla fine poco gratificante".

The New Mutants avrebbe dovuto rappresentare un esperimento innovativo: un film di supereroi con sfumature horror, incentrato su un gruppo di giovani mutanti intrappolati in un ospedale misterioso. Ma tra cambi di direzione creativa, riprese aggiuntive e il caos della fusione tra Fox e Disney, il progetto ha perso slancio e identità.

Quando il film è finalmente uscito nell'agosto del 2020, nel pieno della pandemia di COVID-19, l'interesse del pubblico era ormai scemato e il risultato al botteghino si è rivelato deludente. L'incasso fu di soli 49 milioni di dollari a fronte di un budget di quasi 80 milioni.

The New Mutants: una foto di Anya Taylor-Joy

Josh Boone ha chiuso con i film Marvel

Alla domanda se tornerebbe mai a dirigere un film Marvel, soprattutto ora che i Marvel Studios si preparano a introdurre una nuova "Saga dei Mutanti" dopo Avengers: Secret Wars, Boone è stato categorico: "Mai più". Anche la critica non è stata tenera: The New Mutants ha ottenuto appena il 36% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un 55% di gradimento da parte degli spettatori.

Come detto, i Marvel Studios stanno già lavorando a un nuovo progetto dedicato agli X-Men, con Jake Schreier - regista di Thunderbolts - a bordo come regista. Non si conoscono ancora i personaggi protagonisti né i dettagli della storia, ma il progetto dovrebbe arrivare al cinema dopo la conclusione della Saga del Multiverso, quindi dopo l'uscita di Avengers: Secret Wars.