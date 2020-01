New Mutants: il nuovo trailer del film Marvel con Maisie Williams

Come anticipato dal regista Josh Boone, è stato rilasciato il nuovo trailer di New Mutants, il film sui mutanti Marvel ambientato nell'universo degli X-Men che vede Maisie Williams tra i suoi interpreti.

Il nuovo trailer di New Mutants, come il suo regista Josh Boone aveva anticipato via Twitter, è stato rilasciato da pochi minuti, a più di due anni di distanza dalla prima clip ufficiale, che era stata mostrata da Fox nell'ottobre del 2017.

Adattamento dei fumetti Marvel dalla lavorazione assai travagliata, la causa di un così grande ritardo è da attribuire ai tanti reshoot programmati che hanno solo posticipato a dismisura il rilascio del film. Che arriverà nelle sale, ormai è ufficiale, con una prima internazionale fissata per il prossimo 3 aprile, come il trailer appena rilasciato avverte.

Così come lascia intendere che quello a cui gli spettatori si troveranno di fronte sarà in effetti un cinecomic dalle atmosfere decisamente dark, con quel taglio horror che, per stessa dichiarazione di Josh Boone, era sua intenzione dare.

Incentrato su una nuova squadra di giovani dotati di superpoteri, New Mutants viene descritto come una storia ambientata nell'universo degli X-Men, ma senza costumi o villain dotati di poteri sovrannaturali. Al centro della storia ci sarà un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri. Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.