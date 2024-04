New Girl: la reunion si farà? Una star della sit-com risponde alle richieste dei fan

Con l'arrivo di sempre più revival, remake e reboot delle più grandi serie televisive, l'ultimo annunciato è il reboot di The Office, i fan di New Girl sperano che una reunion dei propri beniamini possa avvenire molto presto.

Per Max Greenfield, che nella serie ha interpretato Schmidt, è ancora troppo presto per una reunion o un reboot. Parlando con ComicBook.com in vista del suo nuovo film, Unfrosted in arrivo su Netflix, Greenfield ha parlato del potenziale ritorno di New Girl.

"Non è passato così tanto tempo. Penso che la gente si affretti a fare queste reunion. E mi chiedo: quando abbiamo concluso lo show, sei o sette anni fa? Quindi penso che aspetteremo", ha risposto Greenfield. "Quando Liz Meriwether, che ha creato lo show, avrà un'idea, una sceneggiatura o un modo per farlo, io ci starò. Credo che dipenda da lei, non credo che dipenda da Jake e dai suoi impegni con Spider-Man. Penso che dipenda più da Liz".

Come hanno detto praticamente tutti gli altri membri del cast, qualsiasi tipo di reunion di New Girl dipenderà da Meriwether. Se lei metterà insieme qualcosa e vorrà realizzarlo, sembra che la maggior parte delle persone coinvolte nella serie originale saranno della partita.

Jake Johnson, che ha interpretato Nick Miller, non pensa che ci sia bisogno di una reunion per New Girl. Ma, come Greenfield, è aperto a qualsiasi cosa Meriwether gli offrirà.

"Non mi piace l'idea che tutti noi ci sediamo su un divano e ci abbracciamo davanti alle telecamere e poi diventiamo sinceri e diciamo: 'Cosa significa Max Greenfield per me...' con lui lì", ha detto Johnson a proposito di una nuova stagione o di uno special in stile Friends: The Reunion. "Tutto questo mi sembra davvero bizzarro, così come l'idea di fare un "Riuniamo la banda". Qualcuno dirà: 'Nick Miller è decisamente più grasso'".