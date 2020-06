New Girl 7, su Netflix in streaming da oggi

Modern Family 9 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di giugno 2020: disponibile l'intera nona stagione della sit-com iconica creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan e prodotta dalla 20th Century Fox Television dal 2009 al 2020.

New Girl racconta le disavventure di Jessica Day, illustra le vicende di una giovane e simpatica insegnante che, dopo aver incassato una tremenda delusione d'amore, si trasferisce in un appartamento in cui vivono tre trentenni single. Trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti da Fox, in Italia è andata in onda in prima visione satellitare sui canali Fox e Fox Comedy dal 2012, mentre nello stesso anno ha debuttato in chiaro su MTV. La serie è stata candidata a ben 5 Golden Globes, tre dei quali per la performance super apprezzata di Zooey Deschanel.

New Girl: una foto promozionale del cast

Sul portale Rotten Tomatoes, la serie totale New Girl è valutata con una media del 94% di recensioni positive, un risultato davvero esemplare per una delle serie più viste su Fox. Curiosamente è proprio la prima stagione a essere quella 'meno' amata sul portale, con un 86% di recensioni positive. Tra le numerose guest star dello show ricordiamo Prince, Rob Reiner, Jamie Lee Curtis, Adam Brody, Megan Fox, Josh Gad, Carla Gugino e Justin Long.

New Girl è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.