Never Let Go - A un Passo dal Male: Halle Berry è una madre protettiva nel trailer italiano dell'horror

In esclusiva per Movieplayer.it, il trailer italiano del nuovo horror psicologico di Alexandre Aja con Halle Berry anticipa nuovi orrori per chi non 'resta legato alla casa'.

Il terrore corre fuori dalla porta di casa e l'unico modo per non esserne risucchiato è rimanere saldamente legati alle mura domestiche. O almeno, questo è quanto ci viene suggerito dal trailer italiano di Never Let Go - A un Passo dal Male, nuovo horror di Alexandre Aja, lanciato in esclusiva da Movieplayer.it. Al centro del film, in arrivo nei cinema italiani il 26 settembre distribuito da Notorious Pictures, la star Halle Berry nei panni di madre protettiva e a tratti un tantino isterica.

La sinossi

In Never Let Go - A un Passo dal Male, Halle Berry veste i panni di una madre che vive un vero e proprio incubo. Dopo che il mondo si è fermato, la donna si ritrova segregata in casa con i suoi due figli, perseguitata da un demone del male. La sicurezza di questa famiglia dipende esclusivamente dalla loro casa e da... una corda. Un passo senza corda è tutto ciò che serve al demone per impossessarsi di loro. Ma dopo un'uscita imprevista, uno dei due bambini inizia a dubitare della reale esistenza del male mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti.

Il film di Alexandre Aja vede coinvolti i produttori esecutivi di Stranger Things e Arrival.

Halle Berry, attrice di metodo

Nel corso di un'apparizione al CinemaCon di Las Vegas, Halle Berry ha rivelato di aver usato il metodo per calarsi nel mood dell'horror, arrivando perfino a scuoiare un vero scoiattolo per il film.

"Non c'era elettricità, né luci, il mio personaggio scuoiava scoiattoli", ha spiegato a Entertainment Weekly. "Mangiano insetti e rane - rane crude - nei boschi. È stata una sfida... ho adottato il Metodo, ho dovuto scuoiare davvero uno scoiattolo. Questa situazione mi ha spinto a creare una realtà all'interno di questo mondo che sembrava così estraneo".

Dopo le proteste della PETA, il regista Alexander Aja si è affrettato a specificare che gli attori hanno lavorato con copie dall'aspetto realistico, non con animali vivi, ma per Halle Berry è stato ugualmente terrificante come ha spiegato lei stessa: "Mia figlia ha 16 anni e vedendo questo film avrebbe incubi per molto tempo, quindi eviteremo. Ha visto il trailer di un film dell'orrore e ci è voluto un anno per convincerla a dormire da sola, quindi non lo vedrà."