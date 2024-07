Thriller, horror, commedia e tanta animazione: il listino fine 2024 di Notorious

Il listino per il secondo semestre del 2024 presentato a Riccione da Notorious è ricco e vario, dall'action thriller Cult Killer al survival horror di Alexandre Aja Never Let Go, passando per la commedia e l'animazione.

Ce n'è per tutti i gusti nel listino che Notorious Picters ha presentato in quel di Riccione in occasione di Ciné - Giornate di cinema, ma c'è soprattutto ampio spazio per l'animazione, non solo in termini di novità proposte che in quanto rassegna estiva per recuperare film degli ultimi anni, per una tendenza che sta prendendo sempre più piede e che ci trova del tutto favorevoli per proporre alternative al pubblico che fatica a ritrovare la via della sala.

Antonio Banderas in Cult Killer

Quanto alla rassegna dei titoli in arrivo, partiamo subito con Cult Killer, action thriller con Antonio Banderas nei panni di un famoso investigatore privato che prende in protezione una giovane ragazza problematica interpretata da Alice Eve. Sarò proprio lei, che a seguito di un inquietante avvenimento, prenderà in carico un grosso caso riguardante un serial killer e porterà a sviluppi molto intriganti. Uscita prevista 11 luglio, per la prima novità che Notorious porta nelle nostre sale nella seconda metà dell'anno.

Film all'insegna della tensione

Ancora tensione per Paradox Effect, action thriller firmato da Scott Weintrob con protagonisti Olga Kurylenko, Harvey Keitel e Oliver Trevena per raccontare la storia di Karina, che si impegna per dimostrarsi una madre modello e potersi ricongiungere con la figlia dopo aver passato una vita segnata dall'abuso di droga. Proprio quando è sul punto di ricongiungersi con Lucy, sua figlia, i suoi sforzi vengono vanificati da un evento drammatico e inatteso: Karina assiste a un omicidio e viene catturata dall'assassino, costretta a passare una lunga notta da incubo e a fare tutto quello che le viene ordinato dal suo rapitore. Ma le forze in gioco sono anche altre e la situazione è molto più complessa di quanto appaia.

Siamo invece in territorio da survival horror con Never Let Go - A un passo dal male, film dai produttori esecutivi di Stranger Things per la regia di Alexandre Aja. Protagonista di Never Let Go è Halle Berry nel ruolo di una madre che si trova a vivere un incubo: il mondo si è fermato e le è segregata in casa con i suoi due figli, perseguitata da un demone. La loro sicurezza è legata soltanto a un oggetto, una corda: al demone basta solo un passo senza la corda per potersi impossessare di loro. La situazione precipita quando uno dei due figli mette in dubbio l'esistenza del male che li sta minacciando.

Spazio alla leggerezza

Sono tre le commedie in arrivo da Notorious, una prevista per il 17 ottobre, una seconda per il 7 novembre e l'altra per il 12 dicembre. Gran cast per Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi, con Jonathan Rys Meyers, Antonio Banderas e Melissa Leo al servizio di Jon Keeyes che costruisce una irriverente commedia action con protagonista una squadra di pulizie composta da ex criminali che si occupa di ripulire le scene del crimine, gli Smacchiasangue. I guai per loro iniziano quando trovano una valigetta piena di soldi sulla scena di un crimine.

Natale festeggiato in agosto per Ops! È già Natale, commedia familiare con Danny DeVito ed Andie MacDowell che vede i protagonisti Abbie e Jacob in viaggio con la figlia Claire nell'hotel del nonno Lawrence sulle Dolomiti. Scopo del viaggio: lasciare che sia il nonno, molto legato alla nipote, a informarla che i genitori stanno per separarsi, dando vita a un Natale anticipato e per sopperire alle festività che non trascorreranno insieme. È invece una commedia romantica This Time Next Year, film diretto da Nick Moore che racconta di Minnie e Quinn, nati lo stesso giorno a un minuto di distanza, che si ritrovano trent'anni dopo allo scoccare della mezzanotte del loro compleanno dopo aver vissuto esistenze molto diverse tra loro. È il destino che cerca di rimetterli insieme?

L'animazione protagonista

Una scena di 200% Lupo

Il settore animazione è protagonista sin dall'estate nel listino Notorious, con una Rassegna Animation che ripropone tra luglio e agosto la riedizione di tre film visti nelle ultime stagioni, ovvero Mune il guardiano della Luna, Mavka e la foresta incantata e A spasso con Willy. Ci sono però anche due novità in arrivo tra settembre e ottobre, ovvero Ozi - La voce della foresta e 200% Lupo: il primo ci porta nella foresta pluviale per raccontarci la storia di Ozi, piccola orangotango che vive felice con i genitori finché non arriva l'uomo a distruggere il suo habitat e fa sì che lei venga accolta da un gruppo di volontari con cui impara a comunicare attraverso la lingua dei segni, diventando anche una sorta di influencer sui social. Ruolo che sfrutterà quando si renderà conto dei danni fatti dalla deforestazione, che cercherà di comunicare al mondo. 200% Lupo segna invece il ritorno su grande schermo di Freddie Lupin, il barboncino da ciuffo rosa e l'anima di lupo che in questo nuovo capitolo vuole riscattare la sua immagine sentendo di non essere accettato dal suo branco.

I film Notorious della fine del 2024