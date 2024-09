Halle Berry: l'attrice mostra il nuovo scioccante look per Never Let Go

Halle Berry ha pubblicato su Instagram delle foto scioccanti che la ritraggono nel dietro le quinte del prossimo film che la vede protagonista, Never Let Go

Halle Berry ha dato ai fan uno sguardo dietro le quinte della sua trasformazione per il suo ultimo film, compresi i finti tatuaggi e i finti peli ascellari necessari per interpretare il ruolo.

L'attrice 58enne, che interpreta il personaggio di Momma nell'horror-thriller Never Let Go, ha condiviso in un post su Instagram mostrando ciò che è stato necessario fare per incarnare il ruolo della protagonista.

"Momma in the making", ha scritto nella foto del look sotto le ascelle e altre immagini del dietro le quinte. "Uno dei personaggi più complessi che ho avuto il piacere di incarnare. #NeverLetGo è nei cinema ovunque!".

Nella prima clip del post, si vede la Berry seduta accanto alla truccatrice Norma Patton-Lowin, che ride con lei mentre le due danno un'occhiata ai peli delle ascelle finte. "Allora, che succede qui, Norma?", ha chiesto la Berry alla Patton-Lowin. "Che cosa hai fatto? Cosa hai fatto lì, Norma?".

Dopo che la truccatrice ha riso con la Berry delle "cose che le fa", l'attrice ha anche mostrato le sue sopracciglia aggiustate e alcuni tatuaggi dall'aspetto realistico applicati per la performance.

"Grazie Halle per avermi permesso di portarti al limite per il tuo personaggio! Mi sono divertita molto a lavorare con te per creare Momma", ha commentato la donna.

Altre immagini nel post, mostrano i peli finti delle ascelle della Berry in un selfie allo specchio, la Berry che posa con i capelli biondi e un top di jeans, un selfie allo specchio in topless e la troupe che applaude per quello che sembra essere un servizio ben riuscito durante uno degli ultimi giorni di riprese di Never Let Go.

Secondo la sinossi ufficiale del film, il premio Oscar interpreta una "madre protettiva" di due figli gemelli, interpretati da Anthony B. Jenkins e Percy Daggs IV, la cui "unica protezione" è "la loro casa e il legame protettivo della loro famiglia".

"Avendo bisogno di rimanere sempre connessi - anche legandosi con delle corde - si aggrappano l'uno all'altro, esortandosi a non lasciarsi mai andare. Ma quando uno dei ragazzi si chiede se il male sia reale, i legami che li uniscono si spezzano, scatenando una terrificante lotta per la sopravvivenza", aggiunge la sinossi del film, diretto da Alexandre Aja.

Ad aprile, la Berry ha parlato del film al CinemaCon e ha rivelato di aver dovuto "recitare un po' con il metodo" per entrare nel ruolo. In quell'occasione ha raccontato che il suo personaggio nel film horror "mangiava insetti e rane - rane crude - nei boschi" e che "ha dovuto scuoiare uno scoiattolo".

"Queste cose mi hanno spinto a creare una realtà all'interno di questo mondo che mi sembrava così estraneo", ha dichiarato l'attrice. Never Let Go è ora nelle sale.