Neuromancer: Apple TV+ ordina ufficialmente la serie dagli autori di Jack Ryan

Dopo gli insistenti rumor di questi mesi, Apple TV+ ha ufficialmente dato il via libera alla nuova serie di fantascienza Neuromancer, basata sull'omonimo romanzo d'esordio di William Gibson.

Coproduzione tra Skydance Television e Anonymous Content, Neuromancer sarà prodotta anche dalla DreamCrew Entertainment di Drake.

Graham Roland (Tom Clancy's Jack Ryan, Dark Winds) e J.D. Dillard (Devotion, The Outsider) svilupperanno il progetto per la TV. Roland sarà anche showrunner e Dillard dirigerà l'episodio pilota. In totale, la prima stagione sarà composta da 10 episodi, come da prassi per Apple TV+.

Neuromancer seguirà un super-hacker di alto livello di nome Case, che si ritrova in una rete di spionaggio digitale e di crimini ad alto rischio insieme alla sua compagna Molly, una ragazza-assassina con occhi a specchio, con l'obiettivo di mettere a segno una rapina a una dinastia aziendale con segreti indicibili.

Nelle ultime settimane si era vociferato di un possibile coinvolgimento di Robert Pattinson nel ruolo di Case, mentre in precedenza era stato fatto anche il nome di Miles Teller.

"Siamo incredibilmente entusiasti di portare questa iconica serie su Apple TV+", hanno dichiarato i creatori e produttori esecutivi Graham Roland e JD Dillard in un comunicato congiunto. "Da quando siamo diventati amici quasi dieci anni fa, abbiamo cercato qualcosa su cui fare squadra, quindi questa collaborazione è un sogno che diventa realtà. Neuromancer ha ispirato molta della fantascienza che è venuta dopo e non vediamo l'ora di portare il pubblico televisivo nel mondo 'cyberpunk' definitivo di Gibson".

Il romanzo Neuromante di Gibson ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Nebula, il Premio Philip K. Dick e il Premio Hugo. Il romanzo è stato il primo libro della trilogia Sprawl ed è stato seguito da Giù nel cyberspazio e Monna Lisa Overdrive.