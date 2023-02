Miles Teller potrebbe essere il protagonista di Neuromancer, dalla celebre saga cyberpunk

Sembra che Miles Teller, star di Top Gun: Maverick, sia stato preso in considerazione per il ruolo di protagonista per l'adattamento di Neuromancer (basato sull'acclamata trilogia cyberpunk di William Gibson). In base a un recente report condiviso da The Illuminerdi, Apple TV+ avrebbe offerto all'attore la parte (per una stagione), ma per ora la star non avrebbe ancora accettato la parte.

Al centro del primo libro di William Gibson troviamo il personaggio di Henry Case, un hacker contraddistinto da una vita d'insuccessi che si ritrova a contatto con una particolare intelligenza artificiale per via di un lavoro che gli commissionano. Il grande successo raggiunto da questo libro e dai suoi seguiti, però, non si è mai ripetuto nella dimensione cinematografica, pur con qualche tentativo poi dimenticato.

Per adesso, oltre a qualche accenno preliminare non sappiamo ancora nulla riguardo a questo progetto di Apple TV+, se non che stanno ancora cercando di definire il cast scegliendo la possibile protagonista femminile che dovrebbe affiancare Miles Teller. Il personaggio di Molly, infatti, dovrebbe diventare centrale in caso di un rinnovo per la stagione 2 della serie sci-fi.