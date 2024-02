Neuromancer: Robert Pattinson sarà Case nell'adattamento Apple TV+?

Apple starebbe corteggiando l'attuale interprete di Batman per averlo come protagonista del suo nuovo adattamento

Lo scorso anno Apple TV+ aveva annunciato lo sviluppo dell'adattamento di Neuromancer, il celebre romanzo di William Gibson, e adesso sembra che lo streamer sia realmente intenzionato ad avere Robert Pattinson nel ruolo di Case nel nuovo show.

Sebbene la serie non sia ancora stata annunciata ufficialmente, Daniel Richtman, un insider solitamente affidabile, ha scritto che Graham Roland di Fringe sarebbe stato ingaggiato come sceneggiatore/showrunner, mentre J.D. Dillard (Sweetheart, Devotion) dovrebbe occuparsi della regia.

Richtman ha anche sentito che per il ruolo del protagonista sono stati corteggiati attori del calibro di Oscar Isaac, Chris Evans, Taron Egerton, Miles Teller, Jeremy Allen White e Nicholas Hoult, mentre la star di The Batman Robert Pattinson avrebbe invece "ricevuto un'offerta concreta" per interpretare Henry Case.

I personaggi di Neuromancer

Secondo la descrizione del protagonista, "Case è un abile hacker con un passato travagliato. La sua esperienza nell'underground tecnologico lo rende il candidato perfetto per la missione, ma il suo viaggio è irto di pericoli e incertezze".

Case sarà affiancato da Molly: "Donna di 30-45 anni, Molly è una formidabile mercenaria nota per la sua spietatezza e abilità nel combattimento. Operando nel regno fisico, serve come protettrice e alleata di Case nella sua missione".

E Armitage: "Maschio di 45-55 anni, Armitage è la figura enigmatica che ingaggia Case per la missione. Ex militare e di natura misteriosa, apporta un senso di gravitas e di intrigo alla storia".

La sinossi

"Neuromancer segue Case, un ex ladro di informazioni che viene reclutato per una missione pericolosa da un misterioso datore di lavoro. In un mondo in cui cyberspazio e realtà si fondono, Case deve affrontare incontri pericolosi con l'aiuto di Molly, un'abile samurai di strada con un debole per il pericolo. Insieme, intraprendono un viaggio che metterà alla prova i loro limiti e sfiderà la natura stessa della realtà".

Neuromante è stato il primo romanzo di Gibson ed è considerato uno dei racconti di fantascienza più influenti di tutti i tempi, che ha gettato le basi per opere come Matrix e varie altre del sottogenere "Cyberpunk".

È l'unico romanzo ad aver vinto il Premio Nebula, il Premio Philip K. Dick e il Premio Hugo.