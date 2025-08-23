Netflix svela la watchlist perfetta per ogni segno zodiacale, ecco cosa guardare in base all'astrologia

Netflix, da questo fine settimana, inizierà a proporre un modo originale per scegliere i prossimi titoli da guardare in streaming grazie a una watchlist ideata in base al segno Zodiacale degli abbonati.

Il catalogo della piattaforma potrà quindi essere esplorato seguendo i suggerimenti legati all'astrologia, iniziativa che prende il via inaugurando la stagione della Vergine.

L'astrologia e Netflix

La nuova collezione, che apparirà in homepage e sarà consultabile all'indirizzo https://netflix.com/astrology, proporrà una sezione tematica dedicata a ogni segno composta da titoli in linea con i tratti caratteriali e le tematiche più associate ai vari segni zodiacali.

Netflix continua così a proporre delle raccolte divertenti e molto originali, sulla scia delle recenti proposte come "Speriamo che non finiscano sulla Kiss Cam" con drammi bollenti ispirati all'incidente del concerto dei Coldplay, "Posso portarti a fare una chiacchierata?" ispirata alla mania estiva di Love Island, e "100 uomini contro un gorilla" basata sul dibattito virale su internet.

Ogni settimana vengono lanciate sulla piattaforma di streaming nuove raccolte, cercando di accompagnare i propri abbonati nella visione creando degli originali legami con i momenti culturali e le conversazioni del momento.

Cosa vedere in base al segno zodiacale

Chi è del segno della Vergine potrà ad esempio trovare delle proposte legate ad alcune caratteristiche come pianificazione, efficienza e attenzione ai dettagli, potendo scegliere tra serie come La regina degli scacchi o La casa di Carta.

Peaky Blinders, Ozark, Back in Action e Hit Man sono invece consigliati agli appartenenti al segno della Bilancia in base al loro equilibrio tra amore e conflitto e la capacità di essere diplomatici ed adattabili.

Titoli maggiormente misteriosi come Mercoledì e You sono stati associati allo Scorpione, segno che si considera passionale, carismatico, seducente e misterioso.

Gli esperti hanno poi pensato che l'energia, curiosità e ottimismo del Sagittario si adattasse molto bene a titoli come One Piece, The Witcher e Damsel, mentre le storie di business e imprenditoria fossero più adatte al segno del Capricorno e alla loro ambizione e laboriosità, suggerendo Hostage, Dept Q: sezione casi irrisolti, o The Diplomat.

Gli appartenenti al segno dell'Acquario, consideranti quasi degli outsider originali ed eccentrici, potrebbero amare titoli in stile Stranger Things e Rebel Moon, mentre i sognatori e romantici del segno dei Pesci possono orientarsi verso serie come Bridgerton e XO Kitty e film in stile Irish Wish.

L'Ariete, segno zodiacale all'insegna della competitività e del coraggio, avrà una raccolta in cui non mancano reality come Squid Game: The Challenge e L'amore è cieco. Chi è del Toro troverà invece tra le proposte Madea il Ritorno e Heeramandi, titoli scelti seguendo l'idea che siano un po' materialisti, possessivi e alla moda.

La dualità dei Gemelli, considerati spesso socievoli e divertenti, ben si allinea con show come Nobody Wants This e Big Mouth, mentre i drammi in stile Heartstopper e Ginny & Georgia sono stati considerati perfetti per chi è del Cancro, segno legato a chi è emotivo e sensibile.

Gli abbonati del segno del Leone, infine, vengono considerati sicuri di sé, generosi e leali e perfetti per conteuti come The Crown e La regina Carlotta: una storia di Bridgerton.