WWE SmackDown stasera a Bologna: orario e diretta su Netflix

Stasera, venerdì 5 giugno, solo e in esclusiva su Netflix andrà in onda un nuovo episodio di WWE SmackDown, trasmesso in diretta dall'Italia. Lo show fa parte del grande tour europeo della WWE e prosegue il momento d'oro iniziato dopo Clash in Italy, con un universo del wrestling sempre più globale e interconnesso.

Per il secondo anno consecutivo, Friday Night SmackDown torna alla Unipol Arena di Bologna, a Casalecchio di Reno. Per i possessori del biglietto, l'apertura delle porte è prevista alle 18:00. Il pubblico da casa potrà assistere ai match della serata accompagnato, come di consueto, dalla telecronaca delle voci italiane del wrestling: "Il Godzilla" Luca Franchini e "Il Bardo" Michele Posa.

L'evento speciale Clash In Italy ha regalato una serata destinata a entrare nella storia del wrestling, con match di altissimo livello e risultati che ridisegnano gli equilibri delle federazioni. Clash In Italy ha visto il trionfo di Brock Lesnar, capace di battere Oba Femi in uno dei rematch più attesi di sempre, in una sfida dominata dalla potenza e dall'intensità fisica.

Roman Reigns

Nel main event, l'OTC Roman Reigns ha difeso con successo il titolo WWE World Heavyweight Championship contro Jacob Fatu in un Tribal Combat Match estremamente combattuto, confermandosi ancora una volta al centro dell'universo WWE. Grande prestazione anche di Cody Rhodes, che mantiene l'Undisputed WWE Championship sconfiggendo l'austriaco Gunther, in un match che segna una delle vittorie più significative della sua carriera, considerando anche il precedente storico contro John Cena.

Tra le divisioni femminili, Rhea Ripley conferma la sua supremazia come WWE Women's Champion contro Jade Cargill, mentre arriva un colpo di scena con la vittoria di Sol Ruca, che strappa il Women's Intercontinental Championship a Becky Lynch.

Dopo l'Italia, la WWE sposta l'attenzione su due tappe europee di grande richiamo.

Le prossime edizioni di RAW andranno in onda live su Netflix:

8 giugno - Parigi, Accor Arena

- Parigi, Accor Arena 22 giugno - Londra, O2 Arena

Entrambi gli show inizieranno alle 20:00, confermando la strategia globale della WWE di espandere i propri eventi premium nel mercato europeo.

WWE su Netflix: nuova era dello streaming

WWE continua la sua evoluzione digitale attraverso la partnership con Netflix, che ospita in esclusiva:

RAW, SmackDown e NXT

Tutti i Premium Live Events

Archivio storico completo (WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam e altri eventi iconici)

Nuovi documentari e contenuti originali

Una strategia che consolida Netflix come hub centrale per l'intrattenimento WWE, senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento.