Matilde Gioli frequenta un ex del Grande Fratello: l'indiscrezione

L'estate, si sa, è la stagione in cui il gossip corre più veloce delle notizie ufficiali. Ed è proprio in questo clima che sta circolando una nuova indiscrezione che avrebbe attirato l'attenzione degli appassionati: un possibile avvicinamento tra Sergio D'Ottavi e l'attrice italiana Matilde Gioli. Due mondi apparentemente lontanissimi, quello dei reality e quello della fiction, che in queste ore vengono accostati da un rumor social che sta facendo discutere.

Sergio D'Ottavi è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello 17, condotto da Alfonso Signorini. All'interno della Casa ha vissuto una relazione molto intensa e altalenante con Greta Rossetti, continuata dopo la fine del reality tra alti e bassi e seguita con grande attenzione dai fan della coppia, i cosiddetti "sergetti". La storia tra i due si è poi conclusa definitivamente mesi dopo.

Sul fronte opposto troviamo Matilde Gioli, uno dei volti più apprezzati della fiction e del cinema italiano. Il grande pubblico l'ha conosciuta soprattutto grazie alla serie di successo Doc - Nelle tue mani, dove interpreta la dottoressa Giulia Giordano. Ha recitato anche in Blanca e più recentemente è tra i protagonisti del film Non è un paese per single, distribuito su Amazon Prime Video qui trovate la recensione del film

Sergio D’Ottavi

Un percorso solido e molto diverso da quello televisivo di D'Ottavi, che rende ancora più curioso il rumor della loro possibile frequentazione. A rilanciare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione arrivata da una follower.

Secondo il racconto, i due sarebbero stati visti insieme a cena a Roma, in zona Parioli. La fonte ha dichiarato di averli riconosciuti all'uscita del locale, aggiungendo che i due si seguirebbero anche su Instagram. "Sabato scorso Sergio D'Ottavi e Matilde Gioli a cena insieme ai Piani un ristorante romano ai Parioli. Li ho visti all'uscita del ristorante e non ho potuto fare foto perché ero al telefono. Erano loro sicurissima infatti si seguono su Instagram". Deianira Marzano ha risposto confermando il rumor.

Se il gossip dovesse trovare conferme, si tratterebbe di una delle coppie più inattese della stagione: da un lato il mondo dei reality, dall'altro quello del cinema e delle serie TV di successo. Per ora, però, resta tutto nel campo delle voci di corridoio - quelle che, soprattutto d'estate, diventano rapidamente virali e alimentano il dibattito sui social.