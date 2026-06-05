Matilde Gioli frequenta un ex del Grande Fratello: l'indiscrezione

Una nuova indiscrezione social accende il gossip su Matilde Gioli: l'attrice sarebbe stata avvistata in compagnia di un ex volto del Grande Fratello a Roma, scatenando i rumor.

Matilde Gioli in Doc - Nelle tue mani
NOTIZIA di 05/06/2026

L'estate, si sa, è la stagione in cui il gossip corre più veloce delle notizie ufficiali. Ed è proprio in questo clima che sta circolando una nuova indiscrezione che avrebbe attirato l'attenzione degli appassionati: un possibile avvicinamento tra Sergio D'Ottavi e l'attrice italiana Matilde Gioli. Due mondi apparentemente lontanissimi, quello dei reality e quello della fiction, che in queste ore vengono accostati da un rumor social che sta facendo discutere.

Sergio D'Ottavi è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello 17, condotto da Alfonso Signorini. All'interno della Casa ha vissuto una relazione molto intensa e altalenante con Greta Rossetti, continuata dopo la fine del reality tra alti e bassi e seguita con grande attenzione dai fan della coppia, i cosiddetti "sergetti". La storia tra i due si è poi conclusa definitivamente mesi dopo.

Sul fronte opposto troviamo Matilde Gioli, uno dei volti più apprezzati della fiction e del cinema italiano. Il grande pubblico l'ha conosciuta soprattutto grazie alla serie di successo Doc - Nelle tue mani, dove interpreta la dottoressa Giulia Giordano. Ha recitato anche in Blanca e più recentemente è tra i protagonisti del film Non è un paese per single, distribuito su Amazon Prime Video qui trovate la recensione del film

Sergio Dottavi
Sergio D’Ottavi

Un percorso solido e molto diverso da quello televisivo di D'Ottavi, che rende ancora più curioso il rumor della loro possibile frequentazione. A rilanciare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione arrivata da una follower.

Secondo il racconto, i due sarebbero stati visti insieme a cena a Roma, in zona Parioli. La fonte ha dichiarato di averli riconosciuti all'uscita del locale, aggiungendo che i due si seguirebbero anche su Instagram. "Sabato scorso Sergio D'Ottavi e Matilde Gioli a cena insieme ai Piani un ristorante romano ai Parioli. Li ho visti all'uscita del ristorante e non ho potuto fare foto perché ero al telefono. Erano loro sicurissima infatti si seguono su Instagram". Deianira Marzano ha risposto confermando il rumor.

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Se il gossip dovesse trovare conferme, si tratterebbe di una delle coppie più inattese della stagione: da un lato il mondo dei reality, dall'altro quello del cinema e delle serie TV di successo. Per ora, però, resta tutto nel campo delle voci di corridoio - quelle che, soprattutto d'estate, diventano rapidamente virali e alimentano il dibattito sui social.