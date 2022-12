Netflix: le serie tv e i film più visti della settimana in Italia (top 10 dal 5 all'11 dicembre)

Netlix ha svelato quali sono state le serie tv e i film più visti in Italia dal 5 dall'11 dicembre e e in cima alle classifiche ci sono stabili Mercoledì e Troll.

La settimana dal 5 all'11 dicembre su Netflix vede nuovamente Mercoledì e Troll in cima ai titoli più visti tra le serie tv e film più visti, registrando nuovi record per la seconda settimana consecutiva.

Rimane sul podio dei titoli che hanno attirato l'attenzione del pubblico internazionale anche il revenge movie italiano Il Mio nome Vendetta, mentre la docuserie Harry & Meghan non riesce a scalare la classifica, dominata in modo stabile dalle avventure della giovane Addams.

I film più visti su Netflix Italia della settimana dal 5 all'11 dicembre

La Top 10 dei film più visti in Italia su Netflix vede stabile al primo posto Troll, il progetto norvegese diretto da Roar Uthaug che si conferma nella prima posizione di oltre 80 nazioni. Alle sue spalle rimangono L'amante di Lady Chatterley, lungometraggio in vetta alla classifica in Irlanda, Romania e Israele; e il revenge movie italiano Il mio nome è vendetta, con star Alessandro Gassman.

Resta alle spalle del podio Quando dio imparò a scrivere, presente nella Top 10 in 32 nazioni e al primo posto in Spagna. L'action movie Mechanic Resurrection supera poi Pinocchio di Guillermo del Toro che a livello internazionale non ha però rivali in Messico, dove ha raggiunto rapidamente la prima posizione. La classifica prosegue poi con altri due arrivi: il thriller Security e la commedia natalizia Un regalo di Natale per Daisy. Scivolano invece agli ultimi due posti Storia di un uomo d'azione e le nuotatrici.

1 Troll - Nel film diretto da Roar Uthaug, quando un'esplosione nelle montagne norvegesi risveglia un antico troll, i funzionari pubblici assoldano una coraggiosa paleontologa per scongiurare la catastrofe.

Troll, la recensione del monster movie Netflix: Godzilla in salsa scandinava

2 L'amante di Lady Chatterley - Nel film con star Emma Corrin e Jack O'Connell, la protagonista è l'aristocratica e infelicemente sposata Lady Chatterley intreccia una relazione passionale con il guardiacaccia della tenuta del marito e se ne innamora perdutamente.

L'amante di Lady Chatterley, la recensione: il film con Emma Corrin è un inno all'amore più che al sesso

3 Il Mio Nome è Vendetta - Quando nemici dal passato uccidono la moglie e il cognato, un ex sicario della mafia si rifugia a Milano con la figlia per pianificare la sua vendetta. Oltre al protagonista Alessandro Gassman, nel cast ci sono Ginevra Francesconi e Remo Girone.

Il mio nome è Vendetta, la recensione: un revenge movie da visione casalinga

4 Quando Dio imparò a scrivere - Una detective privata sostiene di soffrire di paranoia ed entra in un ospedale psichiatrico per indagare sulla morte misteriosa di un paziente.

Quando Dio imparò a scrivere, la recensione: su Netflix un mystery dalle mille sorprese

5 Mechanic: Resurrection - Quando la donna che ama viene rapita da un vecchio nemico, il sicario in pensione Arthur Bishop, interpretato da Jason Statham, è costretto a occuparsi di una serie di difficili missioni assassine.

6 Pinocchio - Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinterpreta la classica storia del burattino di legno che prende vita in questo straordinario musical in stop motion.

Il Pinocchio di Guillermo del Toro, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi della morte e ad amare la vita

7 Security - Un esperto di sicurezza è travolto con la famiglia da una corrente di segreti e bugie, dopo l'aggressione a una ragazza nella città in cui vive.

Security, la recensione: sulle irte strade de Il capitale umano

8 Un regalo di Natale per Daisy - La designer d'interni Whitney riceve una sorpresa prima delle feste, quando scopre che il suo nuovo cliente è l'ex con la figlia Daisy, che desidera una mamma per Natale...

9 Storia di un uomo d'azione - In questo dramma ispirato alla vita di Lucio Urtubia, un anarchico prende di mira una delle banche più grandi del mondo con un ingegnoso piano di contraffazione.

Storia di un uomo d'azione, la recensione: su Netflix un bio-pic poco ispirato

10 Le nuotatrici - Dalla guerra in Siria alle Olimpiadi di Rio del 2016, due sorelle intraprendono un viaggio rischioso, utilizzando in maniera eroica le proprie emozioni e il talento di nuotatrici.

Le nuotatrici, la recensione: su Netflix un appassionante dramma biografico

Le serie tv più viste su Netflix Italia della settimana dal 5 all'11 dicembre

Mercoledì rimane stabile, per la terza settimana consecutiva, al primo posto della classifica delle serie tv più viste in Italia e in oltre 90 nazioni, venendo superata in quanto a minuti visti solo dalla docuserie Harry & Meghan in Irlanda e nel Regno Unito.

Al secondo posto della classifica c'è poi la new entry Odio il Natale, che si è fatta strada nella top 10 in circa 23 nazioni in cui è presente la piattaforma di streaming, senza però raggiungere la vetta.

I primi 3 episodi del progetto che dà voce alla storia del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle debuttano al terzo posto della classifica italiana e hanno attirato l'attenzione degli spettatori in circa 85 nazioni, senza però raggiungere la prima posizione nella top 10 in quasi tutti i territori.

Rimane alle spalle del podio la seconda stagione di L'estate in cui imparammo a volare, seguita da 1899 e dalla stagione 6 di Elite che sono presenti nei titoli più visti nel nostro paese da ben 4 settimane, e dalla quinta stagione di The Crown che ha debuttato cinque settimane fa. All'ottavo e al nono posto ci sono poi altre due new entry: lo show Too Hot to Handle, arrivato alla sua quarta stagione, e il primo capitolo della storia raccontata in L'estate in cui imparammo a volare. Scivola poi al decimo posto della classifica la stagione 2 di Uno di noi sta mentendo, ancora nella top 10 di 11 nazioni a livello internazionale.

1 Mercoledì: Stagione 1 - Perspicace, sarcastica e... un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy.

Mercoledì, la recensione della serie di Tim Burton: Essere un Addams oggi

2 Odio il Natale - Un'infermiera single, interpretata da Pilar Fogliati, mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, cioè entro 24 giorni.

Odio il Natale, la recensione: la brava Pilar Fogliati per una serie da divano e coperta calda

3 Harry & Meghan - In questa docuserie Harry e Meghan raccontano in prima persona il loro percorso complicato, dalle fasi di corteggiamento fino al ritiro dalla vita di corte.

Harry & Meghan, la recensione della docu-serie Netflix: questa non è una favola reale

4 L'estate in cui imparammo a volare: Stagione 2 - Le amiche Tully e Kate, interpretata da Katherine Heigl e Sarah Chalke, si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall'adolescenza ai 40 anni.

5 1899: Stagione 1 - Nella nuova serie dei creatori di Dark alcuni eventi misteriosi modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899, portando i passeggeri perplessi di fronte a un enigma spiazzante.

1899, la recensione della nuova serie Netflix: misteri in alto mare

6 Élite: Stagione 6 - Quando tre adolescenti figli di operai sono ammessi in una delle scuole private più esclusive della Spagna, lo scontro con i ricchi coetanei sfocia in un omicidio.

Élite 6, la recensione: Una serie che potrebbe andare avanti all'infinito...

7 The Crown: Stagione 5 - Ispirata a eventi reali, questa serie drammatizzata racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno. Nella quinta stagione, dopo il cambio di cast, si dà spazio negli episodi alla fine del matrimonio tra Carlo e Diana e a nuovi problemi per il regno di Elisabetta II.

The Crown 5, la recensione: la stagione meno riuscita della serie Netflix, ma che vola ancora alto

8 Too Hot to Handle: Stagione 4 - Single stupendi si conoscono e socializzano sulle spiagge di una località da sogno, con un inghippo: per vincere l'allettante premio in palio devono rinunciare al sesso.

9 L'estate in cui imparammo a volare: Stagione 1

10 Uno di noi sta mentendo: Stagione 2 - Cinque liceali diversi tra loro finiscono insieme in punizione. Un omicidio e alcuni misteri li spingono a unire le forze in un giallo con un gioco del gatto con il topo.

Uno di noi sta mentendo, la recensione: Pretty Little Gossip