Netflix, Rob Lowe: "Il mio piccolo stupido film di Natale con gli elefanti più visto di The Irishman"

Rob Lowe celebra le visualizzazioni avute su Netflix dal suo 'piccolo stupido film di Natale con gli elefanti' che avrebbe ricevuto più visualizzazioni di The Irishman sulla piattaforma streaming. Il film in questione si intitolerebbe Un safari per Natale e sarebbe passato in sordina sui media, ma non agli occhi degli utenti Netflix.

Un safari per Natale: Rob Lowe, Kristin Davis in un'immagine del film

Rob Lowe ha sottolineato come Un safari per Natale abbia avuto più visualizzazioni di The Irishman:

"Ho fatto un film per Netflix, un piccolo stupido film di Natale con gli elefanti e ha battuto The Irishman. Prendi questa, Martin Scorsese!"

Rob Lowe non ha fornito dati numerici che supportino la sua affermazione, ma TheWrap avrebbe chiesto a Netflix di verificare. Sappiamo che l'epico mafia movie di Scorsese è stato visto da 13,2 milioni di utenti nei primi cinque giorni, secondo Nielsen. La media utenti per minuto sarebbe superiore a quella di El Camino: Il film di Breaking Bad" (8,2 milioni) e inferiore a Bird Box (16,9 milioni).

Un safari per Natale, disponibile su Netflix dal 1 novembre, vede nel cast Rob Lowe e la star di Sex and the City Kristin Davis. Questa la sinossi di Un safari per Natale: lasciata dal marito proprio alla vigilia di un safari in Africa, una donna decide di imbarcarsi comunque in un viaggio sul continente africano dove incontrerà un uomo che si occupa della salvaguardia degli elefanti.