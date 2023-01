Netflix promette più film e serie a chi sottoscrive l'abbonamento con pubblicità

Netflix promette un'ulteriore crescita del catalogo disponibile per chi sceglie il piano Base con pubblicità, ma finora la nuova opzione non sfonda.

I boss di Netflix rimangono ottimisti riguardo al piano Base con pubblicità (Netflix Basic with Ads) dello streamer, nonostante la sua accoglienza relativamente positiva tra gli abbonati.

Secondo l'analisi condotta dalla società di ricerca Antenna, Netflix Base con pubblicità ha rappresentato solo il 9% delle iscrizioni di abbonati negli Stati Uniti nel mese successivo al suo lancio nel novembre 2022, ma i dirigenti di Netflix hanno assicurato agli investitori che sono "soddisfatti" della crescita del piano.

Questa affermazione arriva tramite il presidente della pubblicità mondiale dello streamer, Jeremi Gorman, che, parlando al CES 2023 Entertainment Summit di Variety, ha affermato che le conversazioni per rinegoziare accordi sui contenuti che originariamente non prevedevano annunci pubblicitari stanno "progredendo di giorno in giorno".

In altre parole, la quantità di contenuti disponibili per la visione tramite Netflix Base con pubblicità è destinata ad aumentare. Al momento, il livello di abbonamento più economico - che costa 6,99 dollari al mese - offre circa l'85% dei contenuti disponibili per lo streaming su Netflix vero e proprio (sebbene quasi tutti i migliori programmi Netflix e i migliori film Netflix siano già inclusi nel piano).

Lanciato a novembre 2022, Netflix Base con pubblicità chiede agli spettatori di tollerare fino a cinque minuti di pubblicità all'ora e un limite di 720p sulla qualità video in cambio di una tariffa mensile più economica. Gli abbonati non sono, inoltre, in grado di scaricare contenuti per la visualizzazione offline con il nuovo piano.

Al primo impatto, gli utenti Netflix non hanno accolto bene la novità, criticando la scelta di implementare la pubblicità nello streamer che mina il concetto alla base della nascita delle piattaforme streaming.

Netflix, però, si difende. Parlando al CES 2023, Gorman ha spiegato che lo streamer considera la sua "ampia varietà di tipi di pubblicità" - ovvero spot pubblicitari di "società CPG, società di lusso, società automobilistiche e vendita al dettaglio" - come "una buona esperienza per i consumatori."_