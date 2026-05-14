Le Iene stasera su Italia 1: inchieste, ospiti e anticipazioni del 14 maggio

Nuova puntata per Le Iene su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni: tra i temi della serata il caso choc della paziente operata a Napoli e le nuove analisi sulla strage di Erba.

Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 14 maggio, in prima serata con Le Iene su Italia 1. Alla conduzione ci saranno Veronica Gentili e Max Angioni, mentre tra gli ospiti in studio ci sarà il rapper Clementino. La puntata promette nuovi casi destinati a far discutere: dalla clamorosa vicenda di malasanità avvenuta a Napoli fino alle nuove analisi sulla strage di Erba.

Malasanità a Napoli: dimenticano forbici nell'addome di una paziente dopo l'operazione

Nel servizio firmato da Alice Martinelli si affronta un caso di presunta malasanità a Napoli. Protagonista della vicenda è una donna di 53 anni che, sette mesi dopo un intervento di addominoplastica, ha scoperto di avere ancora nell'addome un paio di forbici chirurgiche dimenticate durante l'operazione.

L'inviata de Le Iene ha raccolto la testimonianza della donna e l'ha accompagnata durante il nuovo intervento necessario per rimuovere l'oggetto. Il medico coinvolto è stato denunciato.

Palermo, il funerale del boss paralizza il quartiere Zen: le immagini choc a Le Iene

Gaetano Pecoraro firma invece un'inchiesta dedicata alla morte di Carmelo Barone, storico rapinatore dello Zen di Palermo. Dopo un post social pubblicato dalla figlia Veronica, il mercato rionale sarebbe stato costretto a fermarsi in occasione dei funerali.

Il servizio mostra immagini del corteo funebre tra musica neomelodica, fuochi d'artificio e il passaggio del feretro davanti al carcere Pagliarelli, accolto da applausi e rombi di scooter. Attraverso telecamere nascoste, l'inviato raccoglie inoltre le testimonianze di commercianti e residenti che parlano di un clima di forte intimidazione, tra attività chiuse forzatamente e spari contro le vetrine.

Strage di Erba, a Le Iene un nuovo elemento potrebbe cambiare tutto

Tra i servizi più attesi della serata c'è anche il nuovo approfondimento di Max Andreetta sulla Strage di Erba. Secondo quanto anticipato, verrà presentato un nuovo dato scientifico che potrebbe mettere in discussione la ricostruzione temporale dei fatti contenuta nelle sentenze che hanno condannato Olindo Romano e Rosa Bazzi. Al centro dell'analisi ci sarebbe la lavatrice trovata in funzione dai carabinieri nell'appartamento della coppia alle 3.30 della notte del delitto.

Grazie ai tabulati ENEL, al confronto con esperti internazionali e a un esperimento effettuato con una lavatrice identica a quella utilizzata da Rosa Bazzi, emergerebbe un elemento oggettivo compatibile con la presenza dei coniugi in casa in un orario ritenuto incompatibile con l'alibi contestato dagli investigatori. Una scoperta che potrebbe riaprire il dibattito giudiziario sul caso e spingere i legali della coppia a presentare una nuova richiesta di revisione.

Dove vedere Le Iene in chiaro e streaming

Il programma è ideato da Davide Parenti, con la regia di Antonio Monti. La puntata sarà disponibile su Italia 1 in chiaro e su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale anche in streaming, permettendo la visione dall'estero e on demand degli approfondimenti e dei servizi.