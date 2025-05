Netflix promette cambiamenti nella sua piattaforma e un design migliorato

Netflix annuncia una rivoluzione nella sua interfaccia TV: design rinnovato, scorciatoie ben visibili e raccomandazioni più reattive promettono un'esperienza di visione ancora più fluida. Con l'AI generativa in arrivo anche nella ricerca, il colosso dello streaming alza l'asticella dell'innovazione, puntando su personalizzazione, semplicità e coinvolgimento emotivo sin dal primo clic.

Netflix cambia look: arriva una nuova esperienza TV più intuitiva

Dimenticate l'attuale homepage di Netflix: quella che sta per arrivare è un'esperienza tutta nuova, pensata per essere più elegante, fluida e - soprattutto - fatta su misura per chi guarda. A presentarla sono state Eunice Kim, Chief Product Officer, ed Elizabeth Stone, Chief Technology Officer, durante un intervento in cui la piattaforma ha alzato il sipario sul suo restyling. "La nuova esperienza TV di Netflix è quella che conoscete e amate, solo migliore", ha spiegato Kim, sottolineando un approccio più semplice e reattivo, nato per valorizzare al meglio la ricca offerta della piattaforma.

La locandina di Mercoledì, una serie di Netflix

Il cambiamento si vede (e si tocca) sin dalla homepage, che guadagna un design più pulito e contemporaneo. Le scorciatoie per la ricerca e la lista personale ora sono in cima alla schermata, mentre le informazioni sui titoli - come premi vinti o classifiche - saranno messe in evidenza per aiutare l'utente a scegliere in modo più consapevole.

Dietro la nuova interfaccia c'è una riflessione più ampia sull'evoluzione del modo in cui consumiamo contenuti. "Uno dei motivi per cui sono entrata (e rimasta) a Netflix è perché questa azienda unisce tecnologia straordinaria a un'offerta di intrattenimento altrettanto straordinaria. È il nostro superpotere", ha dichiarato Stone. Ecco quindi raccomandazioni ancora più personalizzate e aggiornate in tempo reale, capaci di intercettare gusti e umori del momento. Ma Netflix guarda anche al mobile, dove sta testando nuove forme di interazione: tra queste, una ricerca basata sull'Intelligenza Artificiale Generativa che permetterà di trovare titoli usando frasi colloquiali ("voglio qualcosa di allegro e divertente"), e un feed verticale con clip da guardare, salvare o condividere al volo. L'obiettivo? Continuare a innovare per restare un passo avanti, connessi agli spettatori attraverso storie e immagini che sanno ancora sorprendere.