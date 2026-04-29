Lite furiosa al GF Vip: Mussolini scoppia in lacrime e pensa al ritiro

Il dopo puntata di Grande Fratello Vip regala spesso litigi e drammi che alimentano le dinamiche della Casa in vista del successivo appuntamento. Anche ieri sera, durante la cena, non è mancato l'ennesimo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Questa volta, però, a cedere è stata l'ex parlamentare, che si è rifugiata in giardino in lacrime, arrivando persino a minacciare di abbandonare il gioco.

L'accusa di "odiare le donne" fa esplodere la discussione

La scintilla è partita proprio da Alessandra che, seguendo un'idea di Valeria Marini, ha accusato Antonella di "odiare le donne". Parole che hanno fatto infuriare la Elia, la quale ha reagito duramente: "Fatti i fatti tuoi, hai rotto!", ha sbottato, aggiungendo poi che Alessandra, dall'inizio del programma, ha attaccato tutti i coinquilini: "Ancora a dire che io odio le donne, non lo devi dire neanche per scherzo. Tu hai attaccato tutti in questa casa. Stai zitta, hai rotto! Guarda chi sei tu!".

Alessandra crolla: lo sfogo in giardino e la crisi dopo le nomination

Lo scontro ha avuto un forte impatto su Alessandra Mussolini che, nonostante abbia acceso la miccia, è scoppiata in lacrime e si è isolata in giardino. Qui ha trovato conforto in Renato Biancardi, confidandogli di essere stanca delle continue discussioni e ferita anche dalle nomination ricevute da ben sei concorrenti. I coinquilini, infatti, ignorano che questa volta il pubblico è chiamato a decidere chi mandare in finale.

Antonella Elia

Antonella Elia si sfoga: "Le rode che io stia in finale"

Nel frattempo, all'interno della Casa, Antonella si sfogava con Francesca Manzini e Raimondo Todaro, sostenendo che Alessandra soffra per il fatto che lei sia stata nominata prima finalista: "Non sta tranquilla un attimo. Le rode!". Dal canto suo, Alessandra ha ammesso con Renato che questa posizione di svantaggio nelle nomination la infastidisce e che le pesa non poter ricambiare il voto ad Antonella.

I ricordi familiari e la voglia di lasciare il programma

Poco dopo, raggiunta da Lucia Ilardo, ha rievocato alcuni ricordi familiari, raccontando di come, durante i pranzi domenicali, scoppiassero spesso litigi pesanti: "Succedeva il delirio". Proprio per questo, ha spiegato di desiderare almeno un momento di tranquillità durante la cena: "Vorrei mangiare in santa pace, invece Antonella non dà tregua. Mi ricorda quei momenti, non li voglio rivivere".

In un momento di forte sconforto, Alessandra ha anche minacciato di lasciare il programma, confessando di non riuscire più a divertirsi: "Hanno vinto loro", ha concluso, riferendosi probabilmente ai sei coinquilini che l'hanno nominata.

Il reality perde protagoniste: dopo Paola Caruso, un altro addio?

Come spesso accade in questi casi, però, è probabile che una notte di riflessione e un confronto in confessionale riportino la calma, permettendo ad Alessandra di proseguire il suo percorso in questa edizione del reality, sempre più trainata dalle protagoniste femminili. Dopo l'eliminazione di Paola Caruso, infatti, il programma difficilmente può permettersi di perdere un altro personaggio forte.