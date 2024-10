Netflix: nuovo aumento dei prezzi per tutti gli abbonamenti da oggi

Netflix annuncia un nuovo aumento dei prezzi per tutti i tipi di abbonamento già attivo da oggi per i nuovi abbonati, nei prossimi giorni anche i vecchi abbonati vedranno l'adeguamento.

Amaro risveglio per gli abbonati Netflix italiani e spagnoli. Da ieri la piattaforma streaming guidata da Ted Sarandos ha aumentato tutti gli abbonamenti degli utenti residenti in Italia e Spagna. Gli aumenti riguardano sia i nuovi abbonati che quelli già esistenti. I nuovi abbonati vedranno applicati i nuovi prezzi da oggi, 18 ottobre 2024, mentre i vecchi abbonati inizieranno a subire gli aumenti da domani 19 ottobre, con un aggiornamento progressivo che si svilupperà nelle settimane successive.

I nuovi prezzi in Italia

Guardiamo la nuova situazione prezzi italiana. Nel nostro paese il Premium viene a costare due euro, arrivando a 19,99 euro al mese, lo Standard aumenta di un euro passando da 12,99 a 13,99 e quello con pubblicità aumenta a 6,99 euro.

La scelta di aumentare i prezzi sarebbe legata, come si spiega nella lettera agli investitori, a una diversificazione dell'offerta in vista del rafforzamento globale del potere dello streamer che ha già incrementato i costi degli abbonamenti in paesi come Giappone, parte dell'Europa, Medio Oriente e Africa.

Dopo la flessione del 2022, Netflix ha incrementato il numero di utenti di oltre 45 milioni dall'anno scorso raggiungendo i 282 milioni di abbonati nel mondo. Il tutto grazie a un'attenta diversificazione dell'offerta che ha portato la piattaforma streaming a scommettere su prodotti fuori dal comune come la serie rivelazione di Richard Gadd Baby Reindeer.