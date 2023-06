Netflix, luglio 2023: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a luglio 2023 nuovi film e serie TV in catalogo: tra le novità più attese figurano il secondo volume della terza stagione di The Witcher, Sledgehammer e Unknown.

Su Netflix a luglio 2023 sono molte le novità che si aggiungono al catalogo della piattaforma streaming: il settimo mese dell'anno inizia con Unknown: la piramide perduta e Sledgehammer del grande Tom Segura e termina con il secondo volume della terza stagione di The Witcher.

Unknown 1: la piramide perduta (docuserie) - 3 luglio

Tom Segura: Sledgehammer (stand-up) - 4 luglio

Il Principe (docuserie) - 4 luglio

WHAM! (documentario) - 5 luglio

Di nuovo 15 anni! stagione 2 (serie tv) - 5 luglio

Il profumo dell'oro (film) - 6 luglio

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer - stagione 2 parte 1 (serie tv) - 6 luglio

Hack My Home: molto più che ristrutturazioni (reality) - 7 luglio

The Out-Laws - Suoceri fuorilegge (film) - 7 luglio

Unknown 2: Soldati robot (docuserie) - 10 luglio

Dai 19 ai 20 - stagione 2 (reality) - 11 luglio

Quaterback (docuserie) - 12 luglio

Sugar Rush: Pasticcieri contro il tempo (reality) - 12 luglio

Michelle Buteau: Survival of the thickest (serie tv) - 13 luglio

Bird Box: Barcellona (film) - 14 luglio

Unknown 3: la grotta della scoperta (film) - 17 luglio

Il colore delle magnolie - stagione 3 (serie tv) - 20 luglio

Le super 4 di Mama K (serie tv) - 20 luglio

Hanno clonato Tyrone (film) - 21 luglio

Unknown 4: La macchina del tempo cosmica (docuserie) -

Paradise (film) - 27 luglio

La dama del silencio (film) - 27 luglio

Il racconto perfetto (miniserie) - 28 luglio

Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film (film) - 28 luglio

D.P. stagione 2 (serie tv) - 28 luglio

Capitano Fall - parte 1 (serie tv) - 28 luglio

Bastard!! - L'oscuro dio distruttore - stagione 2 (serie tv) - 31 luglio

Tom Segura torna su Netflix con Sledgehammer, il suo quinto speciale comico. Di fronte a un folto pubblico pieno di energia a Phoenix, in Arizona, Tom parla della sua "ammirazione" per Brad Pitt, dell'impresa di crescere due figli e di cosa ha imparato condividendo le caramelle con sua madre. Tom Segura: Sledgehammer esordisce in tutto il mondo il 4 luglio solo su Netflix.

Tra le sabbie del deserto di Saqqara, l'ultima frontiera dell'archeologia egiziana, due degli egittologi più famosi del mondo cercano di portare alla luce antichi tesori. Il leggendario dottor Zahi Hawass è sulle tracce della piramide di un re egizio dimenticato da tempo, mentre il suo protetto e rivale dottor Mostafa Waziri cerca una tomba ancora inesplorata in un'antica necropoli. Le due squadre corrono contro il tempo per vedere chi farà la scoperta più importante e lascerà il segno nella storia.

Unknown è una docuserie in quattro parti che racconta storie mozzafiato di esplorazione e avventura in territori incontaminati. Ciascuno dei quattro film che usciranno a distanza di una settimana uno dall'altro si spinge oltre i confini della conoscenza, si avventura in regioni inesplorate e svela i segreti del nostro mondo attraverso le storie di persone e luoghi straordinari mai catturati prima dalla telecamera. Dalla scoperta del più antico cimitero del mondo a uno sguardo mozzafiato sull'uso dell'intelligenza artificiale in guerra, preparati a lanciarti in una spedizione emozionante che amplierà i tuoi orizzonti e risveglierà il tuo spirito d'avventura.

Il Principe (docuserie) - 4 luglio

Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio che cambierà la vita di tantissime persone, generazione dopo generazione. Il Principe è una docu serie in tre episodi che, partendo dagli eventi successi nella tragica notte del 18 Agosto 1978 all'isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d'Italia. Per quanto la vicenda giudiziaria dell'omicidio del giovane Dirk Hamer sia centrale nella vita del principe e di conseguenza nella docuserie, puntata dopo puntata emerge di lui un racconto più intimo: il suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d'amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e molto altro.