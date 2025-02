Netflix ha trovato l'erede di Grey's Anatomy? Prime immagini del medical drama Pulse

Netflix ha un nuovo medical drama in arrivo in streaming che di certo punterà al target degli appassionati del genere, reso popolare da serie come E.R. - Medici in prima linea e negli ultimi anni da Grey's Anatomy.

In vista del suo debutto, il colosso dello streaming ha svelato la data ufficiale della première su Netflix insieme ad alcune immagini dello show in anteprima.

Come annunciato, Pulse debutterà sulla piattaforma di streaming il 3 aprile 2025. Sebbene la serie sia stata svelata tempo fa, fino a questo momento non erano state pubblicate nuove immagini.

Pulse, una scena concitata della serie Netflix

Il cast completo e la trama del nuovo medical drama Netflix

Pulse, Justina Machado in una scena

Le still mostrano in anteprima tutti i personaggi principali della serie. La co-creatrice e scrittrice Zoe Robyn ha dichiarato a proposito dei personaggi: "Non vorresti mai essere in ospedale. Ma se vi capitasse, questo è quello in cui vorreste essere. Vorresti essere affidato alle cure di queste persone".

Pulse, Chelsea Muirhead e Daniela Nieves in una scena

Il cast di Pulse include Willa Fitzgerald, che interpreta la dottoressa Danielle "Danny" Simms, una specializzanda al terzo anno del team medico del Maguire Medical Center.

Pulse segue Danny mentre si destreggia tra "le crescenti tensioni relazionali e l'alta posta in gioco del lavoro in un pronto soccorso di Miami, compresa la minaccia di un uragano", come descritto da Netflix. La serie è interpretata anche da Colin Woodell (The Continental: From the World of John Wick), Jack Bannon (Pennyworth), Jessie T. Usher (The Boys), Chelsea Muirhead (Warrior), Daniela Nieves (Vampire Academy) e Jessy Yates (Law & Order SVU).

Pulse, Willa Fitzgerald in un'immagine della serie Netflix