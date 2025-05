Netflix: tutte le novità di giugno 2025, da Squid Game 3 alla serie italiana tratta da Maurizio De Giovanni

Giugno 2025 si prospetta ricchissimo per il catalogo Netflix, che tra pochi giorni, durante il TUDUM, svelerà altre importanti novità relative ad alcuni dei suoi prodotti di punta.

Si chiude la saga di Squid Game, che riparte dal finale della seconda stagione e si prepara a salutare il suo pubblico con gli episodi della terza. In arrivo una nuova serie thriller italiana tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e i documentari in occasione della Giornata Mondiale sull'ambiente, tra cui quello di David Attenborough, alla scoperta del nostro pianeta e sul tema dell'ecosostenibilità.

Le serie tv

L'ultima stagione di Squid Game e la nuova serie italiana tratta dall'omonima serie di Maurizio De Giovanni, Sara-La donna dell'ombra.

Ecco quali sono le serie che troveremo su Netflix a giugno:

New Amsterdam S5, dal 1° giugno

Sara - La donna nell'Ombra, dal 3 giugno

Ginny&Georgia S3, dal 5 giugno

Fubar S2, dal 12 giugno

The Waterfront, dal 19 giugno

Mare Fuori S5, dal 19 giugno

Olympo, dal 20 giugno

Squid Game: il poster della stagione 3

In Squid Game 3, riprendendo dalla sconvolgente conclusione della seconda stagione, i nuovi episodi catapultano Gi-hun (Giocatore 456) nuovamente al centro dei giochi, deciso a smantellarli una volta per tutte. Ancora tormentato dal tradimento e dalla perdita del suo alleato più caro, Jung-bae (Giocatore 390), Gi-hun dovrà affrontare nuovi pericoli - tra cui il Front Man, che ha scioccato tutti infiltrandosi nella ribellione travestito da Giocatore 001.

Il teaser trailer si apre con le guardie in tuta rosa che trasportano una scatola nera, le stesse utilizzate come bare per i giocatori eliminati, verso l'area di riposo dei giochi. Incuriositi e spaventati, i partecipanti si avvicinano e aprono la scatola, trovando al suo interno Gi-hun. Mentre si risveglia, gli spettatori vengono proiettati all'inizio di un nuovo gioco. Una gigantesca macchina di chewing gum distribuisce palline rosse e blu, simboli dei destini che determineranno la prossima sfida.

Fanno ritorno alcuni volti noti: il Front Man, il detective Hwang Jun-ho, e i giocatori Myung-gi (333), Dae-ho (388), Hyun-ju (120), Yong-sik (007), Geum-ja (149), Jun-hee (222), Min-su (125), Nam-gyu (124) e la guardia rosa No-eul. Sul finale, la tensione cresce e si chiude con l'eco misteriosa del pianto di un bambino.

Sara - La donna nell'ombra: per far luce sulla prematura morte di suo figlio, Sara, ex agente dei servizi segreti interni, stanca e ritirata in una prigione di solitudine, torna a chiedere un favore all'amica e collega di un tempo, Teresa. Ma si sa, niente è per niente. E in un attimo, si ritrova invischiata nella sua vecchia vita. Che lo voglia o no, è ancora la migliore: la "donna invisibile" la chiamavano, e la sua dote non ha mai smesso di essere richiesta.

Così, mentre scopre la vita del figlio, di cui ignorava quasi tutto, Sara sprofonda in un'indagine che la riporta davanti a tanti fantasmi del passato. Tenere insieme le due cose è molto difficile, e sicuramente molto pericoloso. Paradossalmente però, è così che la donna invisibile torna a vivere e a far quello che meglio sa fare. Giustizia.

I documentari

In occasione della Giornata mondiale sull'ambiente del 5 giugno, Netflix propone dei documentari a tema sostenibilità:

David Attenborough: una vita sul nostro pianeta, dal 5 giugno

Zac Efron: con i piedi per terra, dal 5 giugno

Seaspiracy, dal 5 giugno

Buy Now: l'inganno del consumismo, dal 5 giugno

What's Next? Verso il futuro con Bill Gates, dal 5 giugno

Un mondo di vita, dal 5 giugno

Zone Blu, i segreti della longevità, dal 5 giugno

Trainwreck: la tragedia dell'Astroworld Festival, dal 10 giugno

Titan: il disastro di Oceangate, dall'11 giugno

I film

Ecco infine i film che approderanno su Netflix a giugno:

La locandina di Dirty Dancing 2 (Havana Nights)

Io sono la fine del mondo, dal 10 giugno

Dirty Dancing 2, dal 14 giugno

Kpop Demon Hunters, dal 20 giugno (kids&family)

The Nun II, dal 21 giugno

Kpop Demon Hunters è un film di animazione. La storia ruota attorno a Rumi, Mira e Zoey, tre star del K-pop che conducono una doppia vita: oltre ai concerti sold out e alle fans, sono anche delle cacciatrici di demoni. La loro missione si complica quando dovranno sfidare una boy band rivale, dietro cui si nascondono creature infernali.