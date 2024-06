Netflix: i film e le serie tv in arrivo in streaming a luglio 2024

Nel mese di luglio arriveranno in streaming su Netflix numerose serie tv e film, dai classici come Titanic ai primi episodi dell'ultimo capitolo della storia di Cobra Kai.

Il mese di luglio su Netflix sarà ricco di nuovi arrivi tra i film e le serie tv presenti nel catalogo, spaziando dall'azione di Un piedipiatti a Beverly Hills alle atmosfere horror di M3GAN (di cui recentemente è stato annunciato il progetto spinoff), senza dimenticare show come Vikings: Valhalla o la docuserie su Simone Biles, perfetta per entrare nello spirito olimpico.

Andiamo alla scoperta delle proposte della piattaforma di streaming di queste settimane estive.

Il ritorno di Un piedipiatti a Beverly Hills

Il detective Axel Foley interpretato da Eddie Murphy tornerà in azione con Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, in cui il protagonista si ritroverà alle prese con una situazione complicata quando la vita della figlia è minacciata. Nel film in arrivo il 3 luglio, la giovane (Taylour Paige), Foley, il nuovo partner sul lavoro di Axel (Joseph Gordon-Levitt), e i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton), dovranno unire le forze per indagare su una nuova cospirazione.

Horror, thriller e grandi classici del cinema

Il 5 luglio tra i film proposti in streaming ci saranno Fast & Furious 9 - The Fast Saga con star Vin Diesel, l'adattamento cinematografico del romanzo La ragazza della palude con star Daisy Edgar-Jones nel ruolo di una donna che diventa la principale sospettata dell'omicidio di un uomo ritrovato senza vita nelle inospitali paludi della Carolina del Nord dove vive la giovane.

M3gan arriverà su Netflix

La terza proposta della giornata sarà l'horror M3GAN in cui una bambola a grandezza naturale viene programmata per essere la companion perfetta di una bambina, imparando a diventare amica, insegnante, compagna di giochi e protettrice, ma non tutto va come dovrebbe. Gli appassionati del genere dal 2 luglio potranno inoltre vedere Bodies Bodies Bodies con star Amandla Stenberg che, con sfumature da commedia, unisce elementi tipici dell'horror con un approccio irriverente.

Svaniti nella notte, diretto da Renato De Maria con star Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, arriverà invece in streaming l'11 luglio raccontando quello che accade quando Pietro si ritrova alle prese con l'improvvisa scomparsa dei figli, venendo coinvolto con strozzini e malavitosi pur di riabbracciarli.

Il 15 luglio approda sulla piattaforma il film cult Titanic, diretto da James Cameron e con star Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, mentre il 21 debutterà su Netflix Babylon, il lungometraggio di Damien Chazelle con un cast stellare guidato da Margot Robbie e Brad Pitt.

I 75 migliori film da vedere su Netflix a Giugno 2024

Le serie in arrivo a luglio, da Cobra Kai a Vikings: Valhalla

Una scena della serie Cobra Kai

Gli appassionati di serie tv hanno alcune date da segnare nel proprio calendario: l'11 luglio arriveranno sugli schermi la terza stagione di Vikings: Valhalla e lo show animato Exploding Kittens, ispirato al popolare gioco di carte, che offrirà un racconto divertente e una sorprendente lotta tra il bene e il male. Il 18 luglio debutterà l'attesa prima parte della stagione 6 di Cobra Kai, il progetto sequel di Karate Kid che ha conquistato il pubblico televisivo seguendo quanto accade a Daniel e Johnny, interpretati da Ralph Macchio e William Zabka, tra figli, allievi e nemici.

Il mese di luglio si concluderà con l'arrivo del provocatorio The Decameron, show ispirato all'opera di Giovanni Boccaccio, e dell'ottava stagione di Élite, uno dei titoli di maggior successo negli ultimi anni su Netflix.

Gli appassionati di sport potranno entrare nell'atmosfera olimpica grazie alla docuserie Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi, progetto dedicato alla vita e alla carriera della ginnasta che sta puntando a conquistare nuove medaglie e vittorie a Parigi 2024.