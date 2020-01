Netflix e Damien Chazelle con la serie The Eddy a Berlino 2020

The Eddy, la serie targata Netflix di Damien Chazelle, sarà presentata a Berlino 2020 in anteprima: è quanto scopriamo dal programma di Berlinale Series, la sezione collaterale del festival dedicata alle produzioni televisive.

The Eddy non sarà l'unica serie del colosso dello streaming presente al prossimo Festival di Berlino, in quanto verranno proiettati anche i primi 3 episodi della serie austriaca Freud, ma è di sicuro la più attesa.

Ecco l'elenco completo delle serie tv nel programma della Berlinale Series, in programma dal 24 al 27 febbraio:

C'est Comme Ça Que Je T'aime (Happily Married), Canada

Dispatches from Elsewhere, USA

The Eddy, Francia

Freud, Austria / Germania / repubblica Ceca

Mystery Road 2, Australia

Sex, Danimarca

Stateless, Australia

The Eddy sarà la prima avventura nel mondo della serialità televisiva per Damien Chazelle, premio Oscar per La La Land, che figura come produttore esecutivo e regista dei primi due episodi dello show.

Ambientata in una Parigi multiculturale, ruoterà intorno alle vicende di un jazz club, del suo proprietario, della sua band e alla città caotica che li circonda. Gli 8 episodi sono stati girati in Francia e recitati in francese, inglese e arabo. Protagonisti di The Eddy saranno Joanna Kulig, interprete di Maja, bellissima e dotata cantante con problemi di alcolismo, e Andre Holland, che sarà Elliot Udo, un tempo rinomato pianista jazz a New York, ora, a Parigi, co-proprietario di un jazz club fallito, che cerca di nascondersi da tutti. Quando improvvisamente la figlia quindicenne di Elliot entra a far parte delle loro vite, entrambi si troveranno a fare i conti con le proprie debolezze.

Le musiche originali dello show sono state composte dal sei volte premio Grammy Award Glen Ballard.