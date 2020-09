Netflix: i codici segreti per accedere a film e serie tv nascosti

Ecco i codici per accedere ai numerosi generi e sottogeneri in cui sono divisi i film e le serie tv disponibili nel catalogo di Netflix.

Le sorprese, con Netflix non finisco mai. Approdano in rete nuovi codici segreti per accedere a film e serie tv nascosti nel ricco catalogo della piattaforma streaming.

The Indipendent ha messo in luce la qualità di prodotti audiovisivi presenti nel catalogo di Netflix di cui molti utenti non sono al corrente. Scorrere il catalogo di Netflix richiederebbe ore così sono in molti a non conoscere i gioielli nascosti nel catalogo della piattaforma, accessibili grazie a codici che rendono più agevole la ricerca.

Ogni codice è collegato a un genere specifico che va da "film romantici stranieri" a "B-Horror Movies". Per visitare la pagina dedicata a ogni genere basta digitare il codice di quattro cifre nel browser dopo aver cliccato sull'indirizzo [http://www.netflix.com/browse/genre/](http://www.netflix.com/browse/genre/.

I codici funzionano solo sul sito web e non sono disponibile sul telefono, NOW TV boxes o sull'Amazon Firestick. Di seguito l'esaustiva lista: