Bridgerton, Shonda Rhimes scioccata dalla reazione dei fan all'uscita di Regé-Jean Page: "Mica è morto"

La produttrice di Bridgerton, Shonda Rhimes, non era preparata alla reazione dei fan, e soprattutto delle fan, all'abbandono di Regé-Jean Page della serie Netflix.

Bridgerton: Phoebe Dynevor insieme a Regé-Jean Page in una scena della serie Netflix

"Sono rimasta davvero scioccata perché questo di solito succede quando uccido qualcuno che è in giro da un po'. Ma non l'abbiamo ucciso, è ancora vivo", ha confessato a Vanity Fair la magnate della TV. "Regé-Jean è un attore potente e straordinario e questo significa che abbiamo fatto il nostro lavoro che è trovare le persone giuste per ogni stagione e raccontare questa incredibile storia d'amore che cambia il mondo".

Shonda Rhimes ha aggiunto: "Non mi aspettavo una tale reazione dato che ogni libro della serie di Bridgerton è una storia d'amore diversa. Quale sarebbe il seguito di questa combinazione? Cosa farebbe Regé-Jean? Abbiamo dato loro il lieto fine! E ora abbiamo la prossima coppia in arrivo".

Bridgerton 2, Regé-Jean Page commenta la sua uscita di scena: "Era prevista"

Come potete leggere nella nostra recensione di Bridgerton, la stessa Shonda Rhimes ammette che il suo lavoro è "scovare uomini che il pubblico trovi incredibilmente attraenti e a cui si affezioni in modo tale da arrabbiarsi quando ne modifichiamo la presenza".

Chissà a chi toccherà nelle nuove stagioni. Nel frattempo, proprio ieri, Netflix ha annunciato il rinnovo di Bridgerton per le stagioni 3 e 4.