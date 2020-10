Netflix svela gli ascolti di Cobra Kai, Enola Holmes e The Social Dilemma

Quanti milioni di utenti Netflix hanno seguito la serie action Cobra Kai, Enola Holmes, The Social Dilemma o American Murder: The Family Next Door nel primo mese di programmazione? Ecco la risposta.

Netflix ha svelato gli ascolti di alcuni dei film, documentari e delle serie tv più viste dagli abbonati , tra questi Cobra Kai, Enola Holmes e il discusso The Social Dilemma.

Enola Holmes: Millie Bobby Brown alle prese con l'arco

La politica di Netflix è quella di mantenere il riserbo sui propri dati di ascolto, ma adesso, con le nuovi informazioni diffuse dal servizio streaming sulla risposta degli utenti, possiamo dare uno sguardo ai programmi più amati. Ieri Netflix ha annunciato che American Murder: The Family Next Door è il documentario più visto a oggi, secondo le proiezioni sarebbe stato visto da 52 milioni di iscritti nei suoi primi 28 giorni. The Social Dilemma, altro documentario molto discusso, nello stesso arco di tempo sarebbe stato visto da 38 milioni di utenti.

Project Power: Dominique Fishback in un'immagine

American Murder: The Family Next Door, diretto da Jenny Popplewell, si concentra sulla scomparsa e sull'omicidio di Shanann Watts e delle sue due figlie, occorsi a Frederick, Colorado. Il film utilizza prove multiple, inclusi post sui social media, registrazioni di videocamere, home video, report giornalistici e messaggi di testo per ricostruire l'orribile crimine.

Tra i titoli più seguiti dagli utenti Netflix troviamo, inoltre, la serie Cobra Kai, commissionata da YouTube e lanciata sulla piattaforma il 28 agosto, che ha totalizzato 50 milioni di spettatori nelle prime 4 settimane.

Dal lato dei film, Enola Holmes, con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill, sarebbe stato guardato da 76 milioni di utenti nei primi 28 giorni. L'action The Old Guard, con Charlize Theron, avrebbe totalizzato 78 milioni di spettatori mentre Project Power con Jamie Foxx sarebbe stato visto da 75 milioni di utenti e The Kissing Booth 2 da 66 milioni di utenti.

"Viviamo momenti difficili con restrizioni su ciò che possiamo fare nel tempo libero e molte persone guardano all'intrattenimento per rilassarsi, cerca conforto e stimoli" ha dichiarato Netflix. "Nella seconda metà del 2020 ci aspettiamo una crescita minore rispetto all'anno scorso. Mentre ci muoviamo in queste circostanze turbolente, ci concentriamo sui nostri abbonati continuando a migliorare la qualità del nostro servizio e portando nuovi film e serie tv nelle case del pubblico."