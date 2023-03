Netflix, aprile 2023: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix ad aprile 2023 nuovi film e serie TV in catalogo: tra le novità più attese figurano Beef - Lo Scontro, Transatlantic e After 2.

Su Netflix ad aprile 2023 sono molte le novità che si aggiungono al catalogo della piattaforma streaming: da segnalare il film After 2 con Josephine Langford, il documentario Lewis Capaldi: How I'm feeling, Beef - Lo Scontro, Transatlantic e molto altro ancora.

Le novità Netflix più scottanti di aprile 2023

Beef - Lo Scontro

La sinossi della nuova serie dark comedy con Steven Yeun recita: "Dopo un quasi incidente, i due protagonisti Danny (Yeun) ed Amy (Ali Wong), entrano in una vera e propria spirale di odio reciproco e frustrazione, che può risolversi soltanto in un modo: la vendetta. Così le immagini fanno una panoramica della situazione mostrando fino a che punto si spingeranno entrambi, e ampliando un minimo il discorso dal punto di vista anche sociale. La serie sembra quasi presentarsi come una riflessione su alcune tematiche tutte contemporanee come: l'alienazione, l'invidia e il consumismo".

After 2

Il film After 2 prosegue la storia raccontata nei romanzi scritti da Anna Todd e ha come protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin nei ruoli di Tessa Young e Hardin Scott.

Lewis Capaldi - How I'm Feeling Now

Il 5 aprile 2023 arriverà sulla celebre piattaforma streaming statunitense anche il documentario intitolato Lewis Capaldi - How I'm Feeling Now: il docu-film racconta la carriera della star britannica, dagli albori come giovane performer ai successi che lo hanno portato a diventare una star conosciuta a livello internazionale.

La lista completa dei nuovi titoli in arrivo su Netflix