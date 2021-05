Netflix annuncia la Geeked Week, con contenuti esclusivi di serie come Lucifer, The Witcher e The Sandman

Netflix ha annunciato che dal 7 all'11 giugno si svolgerà la Geeked Week, che proporrà contenuti esclusivi di serie come Lucifer, The Witcher e The Sandman.

Netflix ha annunciato che dal 7 all'11 giugno 2021 si svolgerà un evento online chiamato Geeked Week.

In un tweet è stato infatti annunciato: "Segnate le date nel vostro calendario perché saremo live con grandiose notizie, eccitanti first look e molto altro legato agli show e ai film che amate".

L'evento virtuale in programma tra qualche settimana, secondo le prime anticipazioni pubblicate online, proporrà dei contenuti esclusivi legati a show come Masters of the Universe: Revelation, Lucifer, The Umbrella Academy, The Witcher, The Sandman, The Cuphead Show, Resident Evil, Sweet Tooth, e Cowboy Bebop.

Netflix proporrà inoltre qualche anticipazione riguardante ulteriori progetti cinematografici e televisivi e, in base all'immagine pubblicata online, uno dei titoli al centro dell'appuntamento sembra essere anche Army of the Dead, il film diretto da Zack Snyder arrivato da pochi giorni nel catalogo della piattaforma di streaming. Tra i protagonisti della pellicola troviamo Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer,Hiroyuki Sanada, Theo Rossi, Nora Arnezeder, Omari Hardwick, Raúl Castillo, Michael Cassidy, Tig Notaro, Huma Qureshi, Richard Cetrone e Samantha Win. In Army of the Dead spazio anche agli animali zombificati, tra questi un cavallo e una tigre.