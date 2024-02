Carry On: primo sguardo al thriller d'azione con Taron Egerton

Netflix ha diffuso il primo filmato e la prima immagine di Carry On, il prossimo thriller d'azione con protagonista Taron Egerton. Carry On è diretto da Jaume Collet-Serra (Black Adam) e scritto da T.J. Fixman e Michael Green.

La sinossi ufficiale del film recita: "Un giovane agente della TSA (Egerton) lotta per superare in astuzia un misterioso viaggiatore che lo ricatta per far scivolare un pericoloso pacco su un volo della vigilia di Natale".

Di seguito potete vedere il primo filmato e la prima immagine di Carry On:

Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, and Danielle Deadwyler star in CARRY-ON.



A young TSA agent fights to outsmart a mysterious traveler who blackmails him into letting a dangerous package slip onto a Christmas Eve flight. pic.twitter.com/Gdx9cCggkL — Netflix (@netflix) February 1, 2024

Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler and Sinqua Walls star in 'CARRY-ON.'



A young TSA agent fights to outsmart a mysterious traveler who blackmails him into letting a dangerous package slip onto a Christmas Eve flight. pic.twitter.com/Za6FsMz4aM — Film Updates (@FilmUpdates) February 1, 2024

Carry On

Egerton interpreta Ethan Kopek, l'agente della TSA al centro della storia. Ad affiancare Egerton c'è Jason Bateman, che interpreta il misterioso viaggiatore che ricatta Kopek. Il cast di Carry-On comprende Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Logan Marshall-Green, Josh Brener, Theo Rossi, Dean Norris e Sinqua Walls. Dylan Clark della Dylan Clark Productions è produttore.

Annunciato per la prima volta nel 2022, Carry On proviene dalla Amblin Entertainment, la casa di produzione di Steven Spielberg. Nel 2021, Spielberg e Amblin Partners hanno firmato un accordo con Netflix per la produzione di più film per il canale di streaming. Il film debutterà nel 2024.

Prossimamente Taron Egerton sarà il protagonista del thriller She Rides Shotgun.