Nemiche per la pelle: stasera in TV su Rai3 il film con Claudia Gerini e Margherita Buy

Va in onda stasera su Rai3 alle 21:20 il film Nemiche per la pelle, commedia del 2016 diretta da Luca Lucini, con Margherita Buy e Claudia Gerini.

Nemiche per la pelle arriva stasera su Rai3 alle 21:20 per tenere compagnia al pubblico della terza rete RAI con il buon umore in questo freddo venerdì 13 dicembre.

Quella di Nemiche per la pelle è la storia di come, per amore di un bambino, due donne agli antipodi riescano a mettere da parte i propri egoismi e le gelosie.

Lucia e Fabiola sono, rispettivamente, l'ex moglie e la moglie di Paolo e, a parte lui, non hanno davvero niente in comune. Quando l'uomo muore, lascia loro il compito di occuparsi di suo figlio Paolo Jr, un bambino cinese di cui non conoscevano neanche l'esistenza e che il defunto ha messo al mondo con una terza donna. Poco inclini ad essere madri e soprattutto a collaborare, Lucia e Fabiola saranno presto conquistate dal piccolo, finendo per diventare quasi amiche per preservare la serenità di Paolo jr.

Commedia leggera quella diretta nel 2016 da Luca Lucini, co-prodotta da Rai Cinema e Bianca Film, che vede un super cast al femminile, con le protagoniste Margherita Buy e Claudia Gerini, supportate Giampaolo Morelli, il giovane compagno, e Paolo Calabresi, nei panni dell'avvocato che dovrà intervenire spesso e volentieri per placare le ire delle due "nemiche".