Nemesi: Pierfrancesco Favino ed Elodie nelle nuove foto della serie Netflix

Netflix, presentando i suoi nuovi progetti italiani in arrivo in streaming nel 2026, ha condiviso nuove foto della serie Nemesi, con protagonisti Pierfrancesco Favino ed Elodie. Il progetto, composto da sei episodi, è stato prodotto da Indigo Film con il supporto di Creative Europe Programma Media dell'Unione Europea.

Il cast del progetto Netflix

La serie Nemesi è stata scritta e creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Piero Messina è il regista delle puntate che, attualmente, non hanno ancora una data di uscita ufficiale.

Accanto all'attore Pierfrancesco Favino, nel cast ci sono anche Barbara Ronchi ed Elodie, la star della musica che torna a mettersi alla prova nel mondo della recitazione dopo aver debuttato come attrice nel 2022 in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa (di cui potete leggere la nostra recensione), per il quale ha anche realizzato la canzone Proiettili (Ti mangio il cuore) e dopo aver ripetuto l'esperienza con Fuori di Mario Martone.

Ecco le nuove foto della serie:

Nemesi: Pierfrancesco Favino in una foto della serie tv

Nemesi: una foto di Elodie e di Pierfrancesco Favino

La sinossi ufficiale di Nemesi

Il protagonista degli episodi sarà Tommaso Gherardi (Pierfrancesco Favino), erede di una ricca famiglia di imprenditori milanesi, che viene accusato di aver ucciso sua moglie Gloria (Elodie).

Tutte le prove lo inchiodano, almeno fino a quando ad assumere la sua difesa è Diana Potenza (Barbara Ronchi), un'avvocata che nella vita si è fatta strada con fatica e determinazione. Sarà lei a scoprire la verità, complessa e inaspettata, che si cela dietro l'omicidio.

Nel team della produzione di Nemesi, uno dei nuovi progetti targati Netflix, ci sono Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri per Indigo Film.

Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire quando il progetto debutterà in streaming sui nostri schermi.