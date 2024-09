Nella tana dei lupi 2: Gerard Butler entra in azione nel trailer del sequel

Gerard Butler interpreta nuovamente Nick O'Brien nel film Den of Thieves 2: Pantera, sequel del film Nella tana dei lupi, ecco il trailer.

Gerard Butler ha ripreso il ruolo avuto in Nella tana dei lupi in occasione del sequel Den of Thieves 2: Pantera, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video del film action si anticipa qualche dettaglio della nuova missione che riguarda da vicino il commercio illegale di diamanti.

Cosa racconterà il sequel

Nel trailer di Den of Thieves 2: Pantera si assiste all'incontro tra Big Nick e Donnie, che è stato coinvolto nel mondo dei ladri di diamanti e nel gruppo mafioso Panther, mentre i criminali stanno organizzando una rapina storica e di enorme portata.

Big Nick incontra Donnie a cena, puntandogli contro una pistola e proponendogli di collaborare. Il protagonista, inoltre, sostiene di essere al verde e "stanco di essere un cacciatore", volendo quindi lavorare con lui.

Nel video promozionale spazio poi a spettacolari sequenze d'azione, scontri, inseguimenti, menzogne e tentativi di doppio gioco con al centro i due protagonisti interpretati da Butler e Jackson, che ritornano in azione nel secondo capitolo della storia.

Christian Gudagest ha scritto e diretto il sequel che riporta sul grande schermo i personaggi creati da Gudegast e Paul Scheuring.

Nella tana dei lupi: rapine, azione e testosterone senza freni

Il film arriverà nei cinema americani il 10 gennaio 2025 e nel cast, oltre ai due protagonisti Gerard Butler e O'Shea Jackson Jr, ci sono anche Michael Bisping, Salvatore Esposito nel ruolo di Slavko, Orli Shuka, Evin Ahmed, Rico Verhoeven, Antonio Bustorff, Ciryl Gane.

Le riprese si sono svolte nel 2023 nel Regno Unito e nelle isole Canarie e la distribuzione sarà curata da Lionsgate Film.

Ecco il trailer pubblicato online da Lionsgate: