Neil Patrick Harris: ad Halloween, lui e suo marito vestiti come Mary-Kate e Ashley Olsen

Neil Patrick Harris ha vinto Halloween 2019 (per il momento): insieme a suo marito David Burtka infatti, hanno scelto un costume di coppia e si sono travestiti da gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen. Insieme ai loro figli invece, Harris e Burtka hanno puntato su un altro travestimento ugualmente geniale, ma più colto.

Si rivedono le gemelle Olsen... ma sotto le loro lunghe parrucche bionde, i lunghi abiti neri e il trucco dark si nascondono la star di How I Met Your Mother Neil Patrick Harris e suo marito David Burtka. Se non fosse per i lineamenti troppo spigolosi sarebbe quasi difficile distinguerle - scusate, distinguerli - dalle originali sorelle Olsen, le due ex-baby star televisive, sorelle della star Marvel Elizabeth Olsen, ricordate soprattutto per il film Una pazza giornata a New York, la cui popolarità ha avuto un picco negativo alcuni anni fa a causa dei loro problemi personali.

Insieme ai loro due figli Neil Patrick Harris e David Burtka hanno deciso di rendere omaggio agli artisti più iconici: Neil si è vestito da Van Gogh (con tanto di orecchio tagliato e fascia), David indossa i lunghissimi baffi di Salvador Dalì, e i loro due due gemelli, Harper Grace e Gideon Scott, sono vestiti da Frida Kahlo e Andy Warhol. Harper e Gideon sono nati nel 2010 da una madre surrogata.