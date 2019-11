Brie Larson si trasforma in Britney Spears per Halloween 2019

Brie Larson, l'attrice premio Oscar, ha scelto di vestirsi da Britney Spears in versione Baby One More Time per festeggiare Halloween 2019.

Brie Larson ha scelto di trasformarsi in Britney Spears per festeggiare Halloween 2019 in occasione di un party che si è svolto a Los Angeles: un costume davvero particolare, che rievoca il periodo "teen" della popstar e il look del video Baby One More Time.

L'attrice premio Oscar ha infatti condiviso online uno scatto che la ritrae dopo la sua trasformazione nella popstar americana.

Brie Larson, in occasione dei divertenti eventi organizzati per le celebrazioni di Halloween, ha scelto il look che Britney Spears aveva nel video del suo primo successo, Baby One More Time, ricreando persino l'acconciatura che la popstar aveva nelle immagini promozionali quando era ancora una teenager.

Ecco la foto:

Brie Larson è stata recentemente protagonista del cinecomic Captain Marvel ed è apparsa nel suo eroico ruolo anche in Avengers: Endgame.

La star ha inoltre compiuto il suo esordio in veste di regista in occasione di Unicorn Store, progetto arrivato sulla piattaforma di streaming di Netflix dal 5 aprile.