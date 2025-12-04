Neil Patrick Harris ironizza sul selfie filtrato di Abby Lee Miller: "Cosa hai fatto alla mia faccia?"

Neil Patrick Harris appare un po' diverso dal solito nel selfie pubblicato da Abby Lee Miller sui social e l'attore non ha potuto fare a meno di chiederne conto ironicamente alla coreografa.

La star attualmente è impegnata nella pièce di Broadway Art, vincitrice del Tony Award, e dopo aver visto la pubblicazione della foto è intervenuto nella sezione commenti per ironizzare sullo scatto.

Il selfie con il filtro di Neil Patrick Harris e Abby Lee Miller

"Ehm... Cos'hai fatto alla mia faccia?" ha scritto tra i commenti alla foto Harris, rivolgendosi a Abby Lee Miller. Lo scatto mostra Harris e Miller particolarmente sorridenti ma un filtro sfocato leviga pesantemente il volto dell'attore in maniera del tutto innaturale.

Il selfie faceva parte di una raccolta di immagini che Miller ha pubblicato sui social martedì dopo aver partecipato ad una recente rappresentazione della commedia teatrale.

"Se davvero volete RIDERE A CREPAPELLE!!!" ha scritto Miller nella caption "Allora andate a vedere @artonbway con questi incredibili attori comici @nph @j_corden e @bobby_cannavale," ha scritto nella didascalia "In TV sono superstar, dal vivo sul palco, il loro tempismo è impeccabile, e di persona dopo lo spettacolo, così gentili e affabili! Grazie per una serata incredibile di teatro newyorkese!".

Le proteste dei fan sui social per il selfie ritoccato di Neil Patrick Harris

"Abby, perché hai fatto questo a Neil" ha scritto un fan. Un altro ha aggiunto: "Stanno portando modelli di cera di Neil Patrick Harris agli eventi adesso?"

Abby Lee Miller potrebbe anche aver utilizzato l'app FaceTune per ritoccare le sue foto e, secondo alcuni fan il volto di Harris potrebbe essere stato modificato proprio in questo modo. Nel 2025, Neil Patrick Harris è comparso in un episodio di Dexter: Resurrection ma è assente dal grande schermo da tre anni . L'attore è famoso principalmente per aver interpretato il latin lover Barney Stinson nella serie tv How I Met Your Mother al fianco di Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders e Alyson Hannigan.