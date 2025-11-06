Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco: il film d'animazione cinese da record da oggi al cinema

L'animazione prosegue per la sua strada lastricata di successi al botteghino. Stavolta tocca alla Cina dire la sua con Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, sequel dell'acclamato campione d'incassi Ne Zha, uscito nel 2019. Il seguito, in arrivo nei cinema a partire da oggi 6 novembre, distribuito da Minerva Pictures Group, ha già superato i due miliardi di incassi nel mondo e ora punta a conquistare anche il pubblico italiano per consolidare un record mozzafiato.

Basato su un'antica leggenda cinese, Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco torna a raccontare le gesta del ragazzino ribelle Ne Zha, nato con poteri demoniaci e temuto dagli dei. Quando un'antica forza minaccia di distruggere l'umanità, il giovane deve scegliere se usare le sue capacità ai fini del bene o votarsi al male.

La trama di Ne Zha 2: che cosa accade nell'anime

Ne Zha, un giovane ribelle dai poteri soprannaturali, stringe un'alleanza con il principe dei draghi Ao Bing per proteggere i loro rispettivi clan. Ma dopo lo scontro, i loro corpi sono sull'orlo della distruzione. Ne Zha deve così mettersi in cammino alla disperata ricerca di un elisir capace di salvare il corpo di Ao Bing. Nel corso del cammino, inframezzato da incontri con mostri epici e altre creature leggendarie, Ne Zha scoprirà una cospirazione che minaccia di scatenare una guerra devastante tra il bene e il male e dovrà affrontare forze oscure e inganni per proteggere ciò che ha di più caro.

A fronte di un budget di 80 milioni, Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco ha fin qui incassato, a livello internazionale, 2,2 miliardi di dollari. Questo lo rende il film d'animazione di maggior successo e il film non in lingua inglese con i maggiori incassi di tutti i tempi, nonché il quinto film con i maggiori incassi nella storia del cinema.

Diretto da Yu Yang, Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco è ispirato al romanzo di Xu Zhonglin Fengshen Yanyi. Per Yu Yang, che è riuscito a diventare regista grazie ai sacrifici economici della madre, che ha creduto in lui fin dal principio, realizzare Ne Zha non è solo dar forma alla propria arte, ma anche esprimere gratutudine. "La mia famiglia è armoniosa. Grazie al sostegno e alla tolleranza dei miei genitori, ho potuto continuare a lavorare in questo settore" ha detto, forte del successo di un film divenuto in breve tempo una delle pietre miliari dell'animazione cinese.