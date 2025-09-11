Ne Zha, l’ascesa del guerriero di fuoco: il film che ha conquistato il mondo arriva in Italia

Il film d'animazione con il maggiore incasso nella storia del cinema mondiale, Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, sbarca finalmente nelle sale italiane il 6 novembre, preceduto da un'anteprima speciale a Lucca Comics & Games 2025.

Ne Zha, un fenomeno planetario tra mito e innovazione

Quando è uscito in patria, Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco ha fatto saltare ogni pronostico: miglior risultato di sempre per un anime a livello mondiale e quinto film più redditizio della storia del cinema. Un record che non riguarda solo i numeri, ma il modo in cui l'opera ha ridefinito le aspettative del pubblico: capace di coinvolgere spettatori di ogni età e di culture diverse, ha trasformato un personaggio della mitologia cinese in una leggenda universale.

La locandina di Ne Zha, l'ascesa del guerriero di fuoco

Alla regia troviamo il visionario Yu Yang, che ha saputo fondere estetica tradizionale e tecnologie avanzate. Il lavoro dello studio Chengdu Coco Cartoon, durato cinque anni e sostenuto dal talento di oltre quattromila animatori, ha generato un universo visivo impressionante.

La pellicola mescola scenografie 3D con la raffinatezza delle arti grafiche orientali, ottenendo un risultato che non solo rivaleggia con le produzioni occidentali, ma alza l'asticella per l'intera industria dell'animazione.

Lucca Comics & Games e il debutto italiano

L'Italia potrà accogliere questa epopea a partire dal 6 novembre, grazie alla distribuzione di Minerva Pictures e Filmclub Distribuzione. Prima del debutto nazionale, Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco sarà protagonista di un'anteprima esclusiva durante il Lucca Comics & Games 2025, il 31 ottobre, all'interno dell'area Movie curata da QMI. La cornice non poteva essere più adatta: il più grande festival europeo dedicato a fumetto, videogiochi, fantasy e cultura pop offrirà un palcoscenico ideale per presentare uno dei titoli più attesi dell'anno.

La storia, che intreccia azione e spiritualità, ruota attorno al giovane Ne Zha, ribelle dotato di poteri sovrannaturali, e al principe dei draghi Ao Bing. La loro fragile alleanza si trasforma in un'odissea che tocca i temi del sacrificio e della redenzione: tra battaglie titaniche, inganni e creature leggendarie, Ne Zha si troverà a dover affrontare non solo forze oscure, ma anche la propria identità.

È proprio questa tensione tra mito antico e sensibilità contemporanea a rendere il film un'esperienza universale, capace di parlare a chiunque si lasci trasportare dal linguaggio visivo del cinema.