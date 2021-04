NCIS - Unità anticrimine festeggia i 400 episodi stasera su Rai2

È un giorno importante per NCIS - Unità anticrimine che stasera su Rai2 si prepara a tagliare l'importante traguardo dei 400 episodi. In questo venerdì 16 aprile infatti, alle 21:20, il secondo canale RAI manderà in onda in prima visione assoluta per l'Italia l'episodio dal titolo Tutto ha un inizio.

Cote de Pablo, Mark Harmon, Michael Weatherly e Sean Murray durante una scena dell'episodio 'Collateral Damage' della serie tv NCIS

Un traguardo che porta NCIS - Unità anticrimine nell'Olimpio delle serie più longeve della storia, insieme all'attore protagonista Mark Harmon, che in diciotto anni è stato presente in tutti gli episodi.

NCIS ha debuttato su CBS il 23 settembre 2003, dopo che la squadra era apparsa in un episodio di JAG - Avvocati in divisa. In Italia, su Rai2 è andata in onda per la prima volta lunedì 10 gennaio 2005 in prima serata. Sin da subito ha registrato ottimi dati di ascolto e di pubblico, registrando negli anni share che hanno superato il 20% e i 4.5 milioni di telespettatori. Con l'episodio 400 saranno 611 le prime serate che Rai2 ha dedicato alla serie.

Nell'episodio 18x02, il numero 400, dal titolo Tutto ha un inizio, vedremo Gibbs alle prese con uno strano caso di omicidio. La famiglia Zucado, a distanza di quarant'anni, torna prepotentemente nella sua vita e in quella di Ducky riportando i due alle origini della loro amicizia. Le ombre del passato dunque riaffiorano mentre McGee sta pensando di festeggiare i suoi 20 anni nell'NCIS e non sa come convincere Gibbs a partecipare.