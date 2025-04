NCIS: Tony & Ziva, le prime foto mostrano i protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo in fuga

Paramount+ ha condiviso le prime foto ufficiali della serie NCIS: Tony & Ziva, lo spinoff con protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo. La piattaforma di streaming, inoltre, ha confermato che gli episodi debutteranno sugli schermi nell'autunno 2025.

Cosa racconterà NCIS: Tony & Ziva

La prima stagione sarà composta da 10 episodi che seguiranno Tony e Ziva, i protagonisti interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo, mentre sono in fuga attraverso l'Europa.

Nelle puntate di NCIS - Unità anticrimine la coppia era ritornata insieme a Parigi dopo numerosi ostacoli.

Nello spinoff intitolato Tony & Ziva si mostreranno i due agenti che stanno crescendo la loro figlia Tali nella capitale francese. Quando la società esperta in sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono però scappare cercando di capire chi sta dando loro la caccia. I protagonisti devono inoltre imparare di nuovo a fidarsi uno dell'altra, in modo da avere finalmente un lieto fine.

NCIS: Tony & Ziva, Michael Weatherly, Max Osinski e Cote de Pablo nella serie

NCIS: Tony & Ziva, Amita Suman e Michael Weatherly nella serie

NCIS: Tony & Ziva, Michael Weatherly e Isla Gie in una foto della nuova serie

NCIS: Tony & Ziva, Cote de Pablo in un episodio della serie

NCIS: Tony & Ziva, una foto di Michael Weatherly

NCIS: Tony & Ziva, i protagonisti Cote de Pablo, Michael Weatherly e Isla Gie

NCIS: Tony & Ziva, una foto di Michael Weatherly, Cote de Pablo e Isla Gie

Le dichiarazioni sulla serie

Lo showrunner John McNamara, coinvolto anche come produttore esecutivo, ha dichiarato: "Sono incredibilmente grato nei confronti di CBS Studios e Paramount+ per l'opportunità di far immergere questi due amati personaggi in una fuga pericolosa, divertente, romantica ed entusiasmante attraverso l'Europa. Sono elettrizzato nel raccontare un'unica storia serializzata all'insegna di intrighi e spionaggio nel corso di 10 episodi, avendo l'occasione di addentrarci più profondamente nel compleso rapporto tra Tony e Ziva, nella loro intermittente storia d'amore, e nel modo in cui riescono a crescere la figlia Tali, il tutto intensificato dall'improvviso rischio in cui si trovano coinvolti".

Weatherly ha aggiunto: "Vedere come io e Cote ci siamo immersi in questa nuova situazione con i nostri personaggi è stato sorprendente, legato al passato, illuminato dal presente e legato al tentativo di vedere un futuro insieme. Questi personaggi stanno vivendo l'avventura di una vita. E, speriamo, sarà così anche per lo spettatore".