NCIS: Origins i consigli di Mark Harmon per il giovane Gibbs

Quest'autunno, Leroy Jethro Gibbs avrà la possibilità di esplorare i suoi trascorsi nella nuova serie televisiva NCIS: Origins. La serie prequel avrà come protagonista Austin Stowell nei panni del giovane Gibbs, anche se Mark Harmon darà voce alla versione più anziana del personaggio come voce narrante della serie.

Secondo quanto riportato da TV Insider, Stowell si è detto pronto a riprendere il ruolo di Gibbs dopo che Harmon ha trascorso anni a modellare il personaggio in NCIS. Tenendo conto di questo, Stowell sa che sarà una sfida fare suo il personaggio, quindi ha fatto del suo meglio per prepararsi.

Si è lanciato, infatti, nella visione di numerosi episodi di NCIS per cercare di entrare meglio nella mente del personaggio di Gibbs. Stowell ha anche sottolineato come la collaborazione con Harmon nella serie abbia aiutato il processo, condividendo i consigli che gli sono stati dati per interpretare Gibbs in futuro.

Il consiglio di Mark Harmon per NCIS: Origins

"Mark Harmon ha fatto un lavoro che gli attori sognano di fare per tutta la loro carriera. Ha catturato il mondo e questo intimidisce un po'", ha aggiunto Stowell che ha guardato numerosi episodi per prepararsi. "Ma conoscere Mark è stato davvero fondamentale per me che mi sono calato in questi panni e ho cercato di riempirli al meglio".

Harmon ha anche consigliato a Stowell di "fidarsi di se stesso" per interpretare Gibbs. Stowell ha aggiunto: "È un po' diverso perché alcune cose sono già pronte e il pubblico sa dove condurrà tutto questo anni dopo".

Saranno ben tre gli attori che hanno interpretato Gibbs a lavorare in NCIS: Origins. Naturalmente, questo Stowell e Harmon, che condividono il ruolo nella serie prequel, anche se quest'ultimo apparirà solo come narratore. Anche il figlio di Harmon, Sean Harmon, è a bordo della serie prequel come produttore esecutivo insieme al padre. In particolare, Sean ha già interpretato una versione più giovane di Gibbs nei flashback della serie principale di NCIS. È stata anche un'idea del giovane Harmon quella di spingere per una serie prequel incentrata sull'ascesa di Gibbs nell'agenzia.